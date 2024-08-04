Эта закуска из кабачков и баклажанов получается невероятно вкусной и хрустящей, как наггетсы, сначала даже трудно понять, что это просто овощи.

Фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина у себя в Instagram показала, как приготовить хрустящие овощные палочки в духовке.⠀

Чтобы приготовить хрустящие палочки из кабачка и баклажана, нам понадобится:

баклажан - 1 шт.

кабачок – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

вода – 2 ст.л.

твердый сыр – 50 г

сухари панировочные – 2-3 ст.л.

соль и специи – по вкусу

К овощным палочкам Татьяна Юшина советует приготовить ее любимый соус, для которого нам понадобятся такие ингредиенты:

сметана или йогурт – 100 г

томатный соус сладкий – 100 г

чеснок – 2-3 зуб.

кинза – пол пучка

соль – по вкусу

Кабачки и баклажаны нарезаем брусочками, подсаливаем и перемешиваем.

На тарелке смешиваем сыр, натертый на мелкой терке и панировочные сухари. В мисочке размешиваем до однородности яйцо и воду.

Каждый кусочек кабачка и баклажана сначала погружаем в яйцо, затем обваливаем в панировке и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем овощные палочки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-30 минут до хрустящей золотистой корочки.

Для соуса просто смешиваем до однородности сметану, томатный соус, тертый чеснок и мелко нарезанную кинзу, добавляем соль по вкусу.

"Этот соус отлично подходит не только к кабачкам и баклажанам, но и к другим закускам, мясу, лавашу и т.д. Обязательно попробуйте!", - советует кулинар.

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