Фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина у себя в Instagram показала, как приготовить хрустящие овощные палочки в духовке.⠀
Чтобы приготовить хрустящие палочки из кабачка и баклажана, нам понадобится:
- баклажан - 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- вода – 2 ст.л.
- твердый сыр – 50 г
- сухари панировочные – 2-3 ст.л.
- соль и специи – по вкусу
К овощным палочкам Татьяна Юшина советует приготовить ее любимый соус, для которого нам понадобятся такие ингредиенты:
- сметана или йогурт – 100 г
- томатный соус сладкий – 100 г
- чеснок – 2-3 зуб.
- кинза – пол пучка
- соль – по вкусу
Кабачки и баклажаны нарезаем брусочками, подсаливаем и перемешиваем.
На тарелке смешиваем сыр, натертый на мелкой терке и панировочные сухари. В мисочке размешиваем до однородности яйцо и воду.
Каждый кусочек кабачка и баклажана сначала погружаем в яйцо, затем обваливаем в панировке и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем овощные палочки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-30 минут до хрустящей золотистой корочки.
Для соуса просто смешиваем до однородности сметану, томатный соус, тертый чеснок и мелко нарезанную кинзу, добавляем соль по вкусу.
"Этот соус отлично подходит не только к кабачкам и баклажанам, но и к другим закускам, мясу, лавашу и т.д. Обязательно попробуйте!", - советует кулинар.
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