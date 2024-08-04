В этот раз кулинарный блогер предложила сделать изысканное французское пирожное, которое отличается своим воздушным тестом и нежным кремом.

В этом рецепте используется традиционное заварное тесто, приготовленное на основе молока, воды и сливочного масла, что придает эклерам особую мягкость, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 12-15 пирожных:

120 мл молока

120 мл воды

110 г сливочного масла

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

120 г муки

220 г яиц (около 4 крупных яиц)

300 мл 33% сливок

120 г вареной сгущенки

Любимый шоколад (по вкусу)

В кастрюлю налейте молоко, воду, сливочное масло, соль и сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, чтобы масло полностью растаяло.

Уменьшите огонь до минимума и всыпьте муку. Быстро перемешивайте деревянной ложкой или лопаткой, чтобы масса стала однородной и начала собираться в комок. Продолжайте помешивать на огне около 2 минут, пока тесто не станет гладким и не начнет отставать от стенок кастрюли.

Переложите тесто в миску и дайте ему немного остыть (около 5 минут). В отдельной миске слегка взбейте яйца. Постепенно добавляйте яйца к остывшему тесту, каждый раз тщательно перемешивая. Тесто должно стать гладким и блестящим.

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Переложите тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой. Отсадите полоски теста на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Длина полосок должна быть около 10 см. При помощи вилки нанесите узор на поверхность эклеров и слегка посыпьте их сахарной пудрой.

Выпекайте эклеры в разогретой до 190 градусов духовке в течение 15 минут. Уменьшите температуру до 170 градусов и выпекайте еще 15 минут.

Взбейте сливки до мягких пиков. Добавьте вареную сгущенку и продолжайте взбивать до получения однородного крема. Сделайте небольшие отверстия в верхней части каждого эклера.

Переложите крем в кондитерский мешок с тонкой насадкой и наполните эклеры кремом через отверстия. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Обмакните верхушки эклеров в растопленный шоколад или полейте его сверху.

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