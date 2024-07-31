Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 31 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 31 июля уже здесь.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 31 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов

Ваше будущее выглядит светлым, Овен. Королева — явный знак того, что вы занимаете сильную позицию.

Вы хотели определенных вещей, но жизнь не дала вам этого без борьбы.

Но теперь ваша очередь, и вскоре все необходимое будет у вас под рукой. Почему? Потому что вы это заслужили.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Вы не можете выиграть каждую битву. Когда вы продвигаете дело и не достигаете ничего, вы просто должны поднять руки и сказать: «Я закончил». Это не ваш стиль — сдаваться, но это не вопрос ухода.

Вы уперлись в стену, и эта стена не была предназначена для того, чтобы вы через нее перелезали. Вам придется принимать вещи такими, какие они есть. Это грустно, но иногда жизнь может быть именно такой.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вы настолько любопытная душа, Близнецы, что удивительно наблюдать, как вы попадаете в ситуации и выпутываетесь из них.

Сейчас вы идете по натянутому канату, и вам может казаться, что это того стоит, но взвешивайте свои решения.

Не относитесь к своим урокам легкомысленно. Часто все повторяется, пока вы не поймете, что вам нужно узнать на этом этапе жизни.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Семерка Кубков

Тебе нужно сделать вещи такими, какими ты хочешь их видеть, Рак. Нет причин быть таким пассивным в своей жизни.

Вам нужно вытащить себя из этой хандры и заняться тем, о чем вы мечтали.

Карьера, машина, новый дом, все это может быть вашим, но сначала решите, что вы сделаете больше, чем просто попытаетесь. Вы будете делать то, что нужно сделать, пока не достигнете своей судьбы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Десятка Жезлов

В последнее время ты так устал, потому что взял на себя гораздо больше ответственности, чем следовало бы. Конечно, ты просто пытался быть полезным, но это лишает тебя жизни.

Время не вернешь, Лео. Хотя будет трудно разочаровать того, кто зависит от тебя, наступит момент, когда придется пересмотреть свои границы и сказать «нет».

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Вы видите дальше того, что вам говорят. Доверяйте своим инстинктам и интуиции.

Вы знаете, что у вас так много идей, которые нельзя игнорировать. Вот почему вам нужно дать себе возможность уважать свое собственное мнение и доверять своему суждению.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Ощущение, будто ты качаешься на качелях. В один момент ты наверху, а в следующий — внизу. Это немного утомительно для тебя, потому что ты не получаешь той стабильности, которая тебе нужна в жизни.

Возможно, вам придется разорвать некоторые связи и подумать, чего вы действительно хотите. И вам следует спросить себя: «Почему вы соглашаетесь?»

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Туз Мечей

Наступил конец, вы горевали, и теперь пришло время начать все заново, с новой жизнью, новым шансом на счастье и другим мышлением.

Вы приобрели так много знаний и опыта, что не пропустите знаки, когда они появятся во второй раз. Хорошо считать свои благословения, Скорпион.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Кубков

Ты заслуживаешь самого лучшего, Стрелец, и теперь твоя очередь наслаждаться сладостью жизни. Купи себе что-нибудь приятное.

Вы заслужили фантастический шопинг, чтобы дать себе то, что желает ваше сердце. Вы всегда делаете для всех остальных, и теперь пришло время побаловать вас!

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Не спешите. Вам не нужно доказывать, что вы достойны кого-то или чего-то.

И если вы не окажетесь первым, это не значит, что у вас не будет своей очереди.

Верьте, что все встанет на свои места, даже если вы не торопитесь. На самом деле, если это предназначено для вас, ничто не сможет это отнять.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Экспертиза требует времени. Вам нужно приложить себя к тому, чем вы хотите быть известны. Это означает дисциплинировать себя и пройти через боль роста.

Будут дни, когда вам покажется, что вы никогда не станете лучше, но как только вы преодолеете это препятствие, вы будете удивлены тем, как далеко вы продвинулись.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Отдыхайте, Рыбы. Вам предстоит многое сделать, и без энергии вы не достигнете своих целей.

Не пытайтесь сделать все сегодня. Задайте себе темп. Скоро у вас будет время, но сначала сделайте одно дело на этой неделе.

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