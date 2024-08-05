Чизкейк Сникерс - это восхитительный десерт, сочетающий в себе кремовую текстуру чизкейка с насыщенным вкусом шоколада, арахиса и карамели, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты
- 300 г печенья к кофе
- 40 г какао-порошка
- 60 г мягкого сливочного масла
- 60 мл молока
- 400 г крем-сыра (например, Филадельфия)
- 400 г кисломолочного творога
- 150 г жирных сливок (33%)
- 150 г сахара
- Ваниль по вкусу
- Щепотка соли
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 200 мл жирных сливок (33%)
- ~150 г соленого арахиса
Включите духовку на 130 градусов. На дно духовки поставьте форму или противень с кипятком для создания водяной бани. Измельчите печенье в мелкую крошку. Добавьте какао-порошок, мягкое сливочное масло и молоко. Хорошо перемешайте.
Застелите форму пергаментной бумагой. Бортики и дно формы не смазывайте. Выложите крошку из печенья в форму, формируя плотную основу и бортики. Охлаждайте основу, пока готовите сырную массу.
Взбейте яйца. Творог взбейте блендером до однородности. К крем-сыру добавьте взбитый творог, сливки, сахар, ваниль и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Добавьте взбитые яйца и снова перемешайте до однородной массы. Вылейте сырную массу на подготовленную основу.
Выпекайте чизкейк на водяной бане в духовке в течение 1,5 часов.
Растопите сахар на среднем огне до янтарного цвета. Не перемешивайте сахар, а лишь прижимайте его лопаткой ко дну кастрюли с толстым дном. Выключите огонь и аккуратно влейте горячие сливки, постоянно помешивая, пока карамель не станет однородной.
Соедините карамель с соленым арахисом и выложите эту смесь на охлажденный чизкейк.
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