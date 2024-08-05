Чизкейк Сникерс - это восхитительный десерт, сочетающий в себе кремовую текстуру чизкейка с насыщенным вкусом шоколада, арахиса и карамели, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты

  • 300 г печенья к кофе
  • 40 г какао-порошка
  • 60 г мягкого сливочного масла
  • 60 мл молока
  • 400 г крем-сыра (например, Филадельфия)
  • 400 г кисломолочного творога
  • 150 г жирных сливок (33%)
  • 150 г сахара
  • Ваниль по вкусу
  • Щепотка соли
  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 200 мл жирных сливок (33%)
  • ~150 г соленого арахиса

торт, скриншот Инстаграм

Включите духовку на 130 градусов. На дно духовки поставьте форму или противень с кипятком для создания водяной бани. Измельчите печенье в мелкую крошку. Добавьте какао-порошок, мягкое сливочное масло и молоко. Хорошо перемешайте.

Застелите форму пергаментной бумагой. Бортики и дно формы не смазывайте. Выложите крошку из печенья в форму, формируя плотную основу и бортики. Охлаждайте основу, пока готовите сырную массу.

Взбейте яйца. Творог взбейте блендером до однородности. К крем-сыру добавьте взбитый творог, сливки, сахар, ваниль и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Добавьте взбитые яйца и снова перемешайте до однородной массы. Вылейте сырную массу на подготовленную основу.

Выпекайте чизкейк на водяной бане в духовке в течение 1,5 часов.

Растопите сахар на среднем огне до янтарного цвета. Не перемешивайте сахар, а лишь прижимайте его лопаткой ко дну кастрюли с толстым дном. Выключите огонь и аккуратно влейте горячие сливки, постоянно помешивая, пока карамель не станет однородной.

Соедините карамель с соленым арахисом и выложите эту смесь на охлажденный чизкейк.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.