Благодаря простой инструкции даже начинающий кулинар сможет приготовить этот десерт для себя и близких.

Чизкейк Сникерс - это восхитительный десерт, сочетающий в себе кремовую текстуру чизкейка с насыщенным вкусом шоколада, арахиса и карамели, поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты

300 г печенья к кофе

40 г какао-порошка

60 г мягкого сливочного масла

60 мл молока

400 г крем-сыра (например, Филадельфия)

400 г кисломолочного творога

150 г жирных сливок (33%)

150 г сахара

Ваниль по вкусу

Щепотка соли

3 яйца

200 г сахара

200 мл жирных сливок (33%)

~150 г соленого арахиса

Включите духовку на 130 градусов. На дно духовки поставьте форму или противень с кипятком для создания водяной бани. Измельчите печенье в мелкую крошку. Добавьте какао-порошок, мягкое сливочное масло и молоко. Хорошо перемешайте.

Застелите форму пергаментной бумагой. Бортики и дно формы не смазывайте. Выложите крошку из печенья в форму, формируя плотную основу и бортики. Охлаждайте основу, пока готовите сырную массу.

Взбейте яйца. Творог взбейте блендером до однородности. К крем-сыру добавьте взбитый творог, сливки, сахар, ваниль и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Добавьте взбитые яйца и снова перемешайте до однородной массы. Вылейте сырную массу на подготовленную основу.

Выпекайте чизкейк на водяной бане в духовке в течение 1,5 часов.

Растопите сахар на среднем огне до янтарного цвета. Не перемешивайте сахар, а лишь прижимайте его лопаткой ко дну кастрюли с толстым дном. Выключите огонь и аккуратно влейте горячие сливки, постоянно помешивая, пока карамель не станет однородной.

Соедините карамель с соленым арахисом и выложите эту смесь на охлажденный чизкейк.

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