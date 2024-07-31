Медовый Спас, Маковия или Первый Медовый Спас – все названия одного праздника, который празднуют православные христиане.

Медовый Спас или Маковея в 2024 году, согласно новоюлианскому календарю, приходится на 1 августа.

В церковном календаре этот праздник называется Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Когда часть креста, на котором распяли Иисуса Христа, помогла спасти жителей Константинополя от эпидемии. Священники погрузили святыню в водоем, после чего все следы страшной болезни исчезли. Отсюда и возникло народное название праздника – Спас, ведь этот праздник связан со Спасителем человечества Божьим Сыном.

Медовый Спас или Маковея 2024 года.

На Медовый Спас или Маковея освячивают мед нового сбора. Кстати, многие верят, что мед на Маковея целебный и издавна его используют для лечения разных болезней.

На Медовый Спас или Маковея пекут медовые пряники, блинчики с маком и медом, пироги и булочки с маком. Существует также поверье, что в этот день всем женщинам Бог дарит прощение за грехи. Однако есть условие – искренняя молитва.

Существуют также традиции, что ни в коем случае нельзя делать на Медовый Спас или Маковой.

Так, на Медовый Спас 2024 года нельзя громко праздновать, громко говорить, кричать. Конечно, нельзя конфликтовать, скандалить, спорить и ругаться.

Медовый Спас или Маковия 2024 года.

Нельзя на Медовый Спас желать кому-нибудь зла – это все вернется.

На Медовый Спас 2024 запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе на огороде, в саду. На праздничном столе на Медовый Спас или Маковея не должно быть мяса, рыбы, яиц, молокопродуктов.

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