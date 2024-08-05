Эти пухлые, ароматные сырные булочки приготовятся всего за 30 минут, идеально подойдут к чаю или кофе, о чем рассказала известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 12 булочек:
- 2 яйца
- 50 г сахара
- Ваниль по вкусу
- 250 г кисломолочного творога
- 250 г муки
- 8 г разрыхлителя
- 20 г растопленного сливочного масла
- 1 желток и 1 столовая ложка молока для смазки
В большой миске взбейте яйца с сахаром и ванилью до образования однородной массы. Добавьте кисломолочный творог и тщательно перемешайте.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавляйте в яично-творожную смесь, продолжая перемешивать. Влейте растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешайте тесто до однородности.
Разделите тесто на 12 равных частей. Скатайте каждую часть в шарик и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. В отдельной маленькой миске смешайте желток с ложкой молока.
Смажьте поверхность каждой булочки полученной смесью с помощью кисточки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте булочки около 25 минут.
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