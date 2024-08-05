Этот вариант нежных и мягких булочек придется по душе любителям сладостей с особым вкусом, благодаря сыру тесто будет более воздушным.

Эти пухлые, ароматные сырные булочки приготовятся всего за 30 минут, идеально подойдут к чаю или кофе, о чем рассказала известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 12 булочек:

2 яйца

50 г сахара

Ваниль по вкусу

250 г кисломолочного творога

250 г муки

8 г разрыхлителя

20 г растопленного сливочного масла

1 желток и 1 столовая ложка молока для смазки

В большой миске взбейте яйца с сахаром и ванилью до образования однородной массы. Добавьте кисломолочный творог и тщательно перемешайте.

Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавляйте в яично-творожную смесь, продолжая перемешивать. Влейте растопленное сливочное масло и снова тщательно перемешайте тесто до однородности.

Разделите тесто на 12 равных частей. Скатайте каждую часть в шарик и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. В отдельной маленькой миске смешайте желток с ложкой молока.

Смажьте поверхность каждой булочки полученной смесью с помощью кисточки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте булочки около 25 минут.

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