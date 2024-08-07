Авторка книги "Твои лучшие рецепты", кулинарная блогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом вкуснейших маринованных помидоров с базиликом в медовом маринаде на зиму.

"Если любите сладенькие, пикантные помидорчики – этот рецепт для вас!", – советует блогерка.

Для этого рецепта нам понадобятся помидоры, базилик (зеленый или синий, или оба вида вместе), лук, зерна горчицы.

Для маринада на 1 л воды берем следующие ингредиенты:

соль – 1 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Помидоры и зелень просто моем. Лук чистим и назеваем колечками.

В чистые банки выкладываем помидоры, перекладывая веточками базилика и кольцами лука. Заливаем крутым кипятком, сверху прикрываем крышками и оставляем на 20 минут.

После этого сливаем воду, замеряем ее количество и доводим до полного литража, чтобы пропорция маринада была правильной.

В воду добавляем соль, сахар, мед и доводим до кипения. После этого убавляем огонь, добавляем лимонную кислоту и перемешиваем маринад.

В банки с помидорами добавляем зерна горчицы (примерно 1 ч.л. на литровую банку), заливаем все кипящим маринадом и герметично закрываем крышками. Укутываем банки с маринованными помидорами в одеяло и оставляем полностью остывать, желательно минимум на сутки.

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