Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейшие малиновые маффины с шоколадом.
Но этот рецепт универсален: вместо малины можно добавлять любые другие ягоды, свежие или замороженные, а зимой можно вообще заменить их банан.
Все очень легко, быстро и вкусно. Чтобы приготовить пышные маффины с малиной и шоколадом, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 140 г
- масло подсолнечное рафинированное - 130 г
- йогурт белый густой – 170 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель - 8г
- ванильный сахар
- малина (свежая или замороженная) – 200 г
- шоколад (черный или молочный) – 70 г
Сначала в большой миске "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Далее добавляем сахар, яйца, йогурт и растительное масло, размешиваем венчиком до однородности.
Шоколад измельчаем ножом и добавляем в тесто. Также добавляем малину и осторожно перемешиваем тесто до однородности.
Формочки для маффинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заполняет тестом на 2/3 высоты. Выпекаем маффины в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 – максимум 25 минут (с конвекцией).
Готовые маффины "Мастер Шеф" Елизавета Глинская посыпает сахарной пудрой – и можно подавать.
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