Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом легкого и вкусного десерта, в составе которого только доступные ингредиенты.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейшие малиновые маффины с шоколадом.

Но этот рецепт универсален: вместо малины можно добавлять любые другие ягоды, свежие или замороженные, а зимой можно вообще заменить их банан.

Все очень легко, быстро и вкусно. Чтобы приготовить пышные маффины с малиной и шоколадом, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 140 г

масло подсолнечное рафинированное - 130 г

йогурт белый густой – 170 г

мука – 300 г

разрыхлитель - 8г

ванильный сахар

малина (свежая или замороженная) – 200 г

шоколад (черный или молочный) – 70 г

Сначала в большой миске "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает муку с разрыхлителем и ванильным сахаром. Далее добавляем сахар, яйца, йогурт и растительное масло, размешиваем венчиком до однородности.

Шоколад измельчаем ножом и добавляем в тесто. Также добавляем малину и осторожно перемешиваем тесто до однородности.

Формочки для маффинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заполняет тестом на 2/3 высоты. Выпекаем маффины в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 – максимум 25 минут (с конвекцией).

Готовые маффины "Мастер Шеф" Елизавета Глинская посыпает сахарной пудрой – и можно подавать.

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