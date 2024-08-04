Звезда проекта "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк поделилась оригинальным рецептом голубцов без мяса – начинка очень дешевая, но невероятно нежная и вкусная.

Участница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram показала, как приготовить голубцы с тертой картошкой.

"Начинка здесь такая нежная, что просто не могу вам передать. Это очень вкусное блюдо, которое вы обязательно должны попробовать", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления голубцов с тертой бульбой "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк взяла следующие ингредиенты:

капуста - 1 маленький кочан

картофель – 400 г

манная крупа – 20 г

вода - 120 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

соль и перец – по вкусу

В подсоленную кипящую воду бросаем манку и доводим до загустения, постоянно помешивая.

Лук "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает мелкими кубиками и обжаривает на растительном масле до легкой золотистости. Обжаренный лук смешиваем с манной кашей.

Картофель чистим, натираем на мелкой терке, отцеживаем из него лишнюю жидкость с крахмалом. Тертый картофель, сметану, яйцо, соль и перец по вкусу добавляем к манной каше и перемешиваем до однородности.

Из капусты "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк вырезает кочерыжку, кладет в пакет, завязывает и отправляет в микроволновку на 5 минут. Оббираем капустные листья и даем им немного остыть. Формируем голубцы, как на видео.

"Начинка получается жидкой, но не пугайтесь, так должно быть", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

На дно кастрюли складываем обрезки капусты, на них выкладываем голубцы, заливаем водой до половины и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут и оставляем остывать.

Лучше всего подавать такие голубцы на следующий день, обжаривая их на растительном масле до золотистости со всех сторон. Подсаливаем их и добавляем сметану.

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