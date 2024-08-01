Гороскоп на 1 августа для всех знаков Зодиака, сегодня желательно не слишком увлекаться мимолетными мыслями, чувствами и связями, которые появляются, а по-настоящему увидеть, как мы можем использовать энергию для создания долгосрочного воздействия.

Овен

21 марта – 19 апреля

Проснись и пой, Овен! Изобилие благословляет тебя сейчас в форме любви, творчества и игры. Встречай новый месяц, приняв вдохновение, которое тебя постигнет, и откройся прекрасным связям, которые появятся на твоем пути. Хотя тебя может тянуть в направлении, которое удивляет или разочаровывает других, оставайся верным себе и с уважением расставляй приоритеты в том, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо. В глубине души ты знаешь, что лучше для тебя — позволь своей интуиции вести тебя.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня вы можете почувствовать себя немного более чувствительным, поскольку Луна проходит через ваш знак. Вы можете воспользоваться этой восприимчивой энергией, заземлившись и связавшись с людьми, которые кажутся вам семьей. Хотя вы, вероятно, сейчас с нетерпением ждете покоя и отдыха, требования внешнего мира могут противоречить вашим внутренним потребностям и желаниям. Делайте перерывы по мере необходимости и наблюдайте, что вы можете сделать, чтобы создать для себя равновесие.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Ваше любопытство сегодня задето, независимо от того, чувствуете ли вы себя общительным или хотите глубже погрузиться в определенную тему, которая вызвала ваш интерес. Это может создать очень занятую или беспокойную энергию. Используйте этот день, чтобы слушать и учиться, отмечая, как вы можете расширить свои взгляды на мир и людей вокруг вас. Тонкий подход продвинет вас дальше, чем прямой — прямо сейчас ваша самая большая сила исходит от вашей способности наблюдать.

Рак

21 июня-22 июля

Ваша самооценка сегодня повышается, как и доступные вам ресурсы. Вы можете понять, что переросли старую динамику власти, поскольку возникают уроки личной силы, исцеления и общих ресурсов. Высказывайтесь за себя, двигайтесь из места внутренней силы и устанавливайте необходимые границы с близкими и друзьями. Дружба и отношения сейчас для вас на первом плане, поэтому вы можете быть удивлены способностью людей уважать нового вас.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня вы сияете, Лев! Солнце и Меркурий объединяют силы в вашем знаке, притягивая к вам свет и магнетизм. Этот момент посвящен поиску баланса между вашей личной свободой и самовыражением и свободой и самовыражением людей, которые вам глубоко дороги. Возможно, вы почувствуете большую чувствительность к тому, как вас принимают другие, и находитесь ли вы в нужном месте публично или профессионально. Будьте бдительны, потому что вам может открыться новый путь вперед, поскольку вы обнаружите возможности, о которых не знали.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сейчас прекрасное время для отдыха и заботы о себе, Дева. Ваша личная жизнь сейчас поддерживается, и все способы, которыми вы восстанавливаетесь. К сожалению, некоторые неизбежные обязанности или требования в вашей рабочей жизни могут прервать ваши попытки обрести покой. Будьте внимательны к потенциальному выгоранию и прислушивайтесь к тому, как ваше тело просит вас замедлиться. Творческие соки сейчас текут свободно, поэтому вы можете найти способы побега и расслабления через учебу, творчество и игру.

Весы

23 сентября – 22 октября

Примите своих людей сегодня, Весы. Свежая энергия и внимание сосредоточены на ваших надеждах, желаниях и дружбе сейчас. Ваше сообщество может пытаться направить вас в правильном направлении, но только вы знаете, что лучше для вас. Позвольте своим друзьям помочь, но доверяйте своему внутреннему компасу, когда дело касается ваших страстей, мечтаний и любви. Хотя вы все еще можете чувствовать тоску по чему-то более близкому или более глубокому, у вас есть возможность создать новые способы заботы о себе сейчас.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы можете оказаться в центре внимания, поскольку возможности и прорывы происходят в вашем публичном имидже или в вашем профессиональном мире. Однако вы можете чувствовать себя немного разорванным между личной и публичной жизнью и быть вынужденным столкнуться с некоторыми давними препятствиями. На какие компромиссы вы готовы пойти? Между тем, между вами и близким вам человеком могут вспыхнуть эмоции, к лучшему или к худшему. Доверьтесь силе своей правды, которая поможет вам справиться со всем, что возникнет.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Сегодня вы в своей стихии, так как расширение, высшее образование и путешествия — все это на первый план. Возможно, вы хотите сбежать и исследовать, но чувствуете себя скованным, поскольку вас заваливают большим количеством задач и обязанностей, чем вы хотели бы взять на себя. В качестве позитивного момента можно отметить, что сейчас существует поддерживающая связь между вашей работой и финансами, что дает вам прекрасную возможность прорваться через ваши поручения и списки дел. Приключения все еще будут звать вас, когда ваши домашние дела будут завершены.

Козерог

22 декабря – 19 января

Пришло время владеть своим творчеством. В течение некоторого времени события в вашей жизни могли раскрывать, как вы владеете властью, демонстрировать вашу способность к трансформации и утверждая вас как лидера по праву. Теперь пришло время смягчить свои подходы и направить эти уроки в вашу творческую жизнь. Какие дары вы должны принести миру? Эти откровения могут призвать вас реально оценить имеющиеся у вас ресурсы и поддержку, которая вам понадобится для достижения этих целей.

Водолей

20 января – 18 февраля

Самые важные отношения в вашей жизни могут быть полны тепла, разговоров и возможностей для роста сейчас. Возможно, что определенные события прошлого года заставили вас быть строже к себе, чем нужно. Откройтесь любви, которая окружает вас сейчас, и осознайте, что вы ее заслуживаете. Ваша приверженность установлению рутины и надежной основы также может принести вам много легкости и исцеления.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Хотя в последнее время вы, возможно, вели более тихий, уединенный образ жизни, ваше здоровье и физическая энергия сейчас получают большой импульс, побуждая вас предпринять некоторые шаги. Выйдите на улицу, организуйтесь и посмотрите, есть ли способы создать этот баланс между вашей работой и вашей потребностью в отдыхе и размышлениях. Хотя вы можете чувствовать себя особенно чувствительным к тому, что происходит вокруг вас сегодня, и это прекрасное время, чтобы восстановить связь с теми, кому вы доверяете.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.