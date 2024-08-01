На протяжении столетий астрологи пытались расшифровать, что на самом деле могут означать различные движения звезд.

Тем не менее, было бы преступлением, если бы кто-то действительно считал астрологию пустой тратой времени. Она действительно влияет на людей.

Вот топ самых эмоционально сложных знаков зодиака:

1. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Если вы не Стрелец, радуйтесь, что вы никогда не сможете заглянуть в то, что происходит у них в голове, потому что вы никогда не выберетесь оттуда живыми. Они чрезвычайно сложны и могли бы выиграть золотые медали на Олимпиаде, если бы слишком много думать было признанным видом спорта. Настоящий Стрелец вывернет свои собственные мозги наизнанку, придумывая всевозможные безумные сценарии, не имея ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит вокруг них.

2. Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы можете назвать их упрямыми, но им определенно не не хватает сути. Каждый, кто родился под этим знаком, будет сидеть и слишком много думать о вещах, пока не взвинтится настолько, что может просто спонтанно воспламениться, если не будет осторожен. Они никогда не будут смотреть только на поверхность вещей и потратят много времени, пытаясь добраться до сути вопроса.

3. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Их натура двойственна, и это только усложняет ситуацию, когда вы эмоционально сложный человек, чьи чувства очень глубоки. Большая часть страданий Близнецов вызвана только их повышенной чувствительностью. С такими сложными эмоциями Близнецы более склонны портить себе жизнь самостоятельно, без какой-либо помощи от врагов или соперников. Они будут слишком много думать и лишать все удовольствия.

4. Овен (21 марта - 19 апреля)

Сказать, что голова Овна перенасыщена и набита до отказа, — это преуменьшение века. Их шестеренки всегда работают сверхурочно без перерывов, за исключением времени сна. Они эмоциональны, и когда это сочетается с их повышенной чувствительностью, это обычно делает их очень беспокойными в умственном плане.

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