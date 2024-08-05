Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко на своей странице в Instagram показала, как вкусно замариновать и пожарить скумбрию.

"Это самый простой рецепт. Но я буду повторять миллион раз, что он самый лучший! Если вам не нравится специфический аромат скумбрии, то здесь она совсем не пахнет, а смакует, как креветка", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Готовить скумбрию по этому рецепту можно и на мангале, и дома в духовке. "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лук – 2 шт.

укроп – 2 пучки

соль, перец, оливковое масло – по вкусу

Скумбрию "Мастер Шеф" Алена Московченко чистит, промывает, разбирает на филе и удаляет из нее косточки. На коже рыбы делаем неглубокие надрезы, солим и перчим.

Лук нарезаем полукольцами, подсаливаем и хорошо разминаем руками, чтобы он пустил сок. Добавим к луку листики и мелко нарезанные веточки укропа, перемешиваем.

Филе скумбрии звезда "Мастер Шеф" поливает растительным маслом и складывает в миску с луком и укропом, перекладывая слоями. Отправляем в холодильник мариноваться минимум на три часа, а лучше на ночь.

Если будете жарить скумбрию на мангале, то убираем с рыбы лук и укроп, чтобы они не горели, и готовим на маленьком огне до золотистости.

В духовке – выкладываем филе скумбрии на пергамент и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку (режим верх/низ конвекция) на 30-40 минут.

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