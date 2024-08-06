На этот раз у себя в Instagram фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом легкой закуски из баклажанов и помидоров.
"Очень вкусная получается, все поклонники баклажанов должны попробовать!", – советует кулинар.
Для приготовления закуски нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- помидоры – 2 шт. (большие)
- чеснок – 3 зуб.
- кинза – небольшой пучок (если не любите, можно не добавлять)
- соль сванская или обычная – по вкусу
Баклажаны запекаем в разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 20-30 минут, чтобы они стали мягкими. Запеченные баклажаны перекладываем в миску, накрываем крышкой и оставляем отдыхать.
На помидорах делаем надрезы крест-накрест, заливаем кипятком, а затем чистим от кожуры.
Бланшированные помидоры нарезаем маленькими кубиками. Запеченные баклажаны чистим от кожуры и нарезаем также небольшими кубиками.
После этого на сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла, выкладываем на нее помидоры и жарим в течение нескольких минут. Далее добавляем баклажаны и тушим овощи вместе еще около 5 минут, периодически помешивая.
В конце добавляем к овощам выжатый чеснок, мелко нарезанную кинзу, подсаливаем по вкусу, перемешиваем – и закуска готова. Лучше всего подавать ее холодной.
"Можно как салат, можно на бутербродик. К мясу - супер! Надеюсь, попробуете!", - подчеркнула Татьяна Юшина.
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