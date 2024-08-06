Вместо баклажанной икры попробуйте приготовить такую ​​закуску из баклажанов и помидоров, которая проще готовится, но получается супервкусной.

На этот раз у себя в Instagram фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом легкой закуски из баклажанов и помидоров.

"Очень вкусная получается, все поклонники баклажанов должны попробовать!", – советует кулинар.

Для приготовления закуски нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

помидоры – 2 шт. (большие)

чеснок – 3 зуб.

кинза – небольшой пучок (если не любите, можно не добавлять)

соль сванская или обычная – по вкусу

Баклажаны запекаем в разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 20-30 минут, чтобы они стали мягкими. Запеченные баклажаны перекладываем в миску, накрываем крышкой и оставляем отдыхать.

На помидорах делаем надрезы крест-накрест, заливаем кипятком, а затем чистим от кожуры.

Бланшированные помидоры нарезаем маленькими кубиками. Запеченные баклажаны чистим от кожуры и нарезаем также небольшими кубиками.

После этого на сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла, выкладываем на нее помидоры и жарим в течение нескольких минут. Далее добавляем баклажаны и тушим овощи вместе еще около 5 минут, периодически помешивая.

В конце добавляем к овощам выжатый чеснок, мелко нарезанную кинзу, подсаливаем по вкусу, перемешиваем – и закуска готова. Лучше всего подавать ее холодной.

"Можно как салат, можно на бутербродик. К мясу - супер! Надеюсь, попробуете!", - подчеркнула Татьяна Юшина.

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