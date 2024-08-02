Украинцы активно используют услугу оплаты коммунальных услуг через сервисы "ПриватБанка". Однако некоторые клиенты высказывают жалобы по поводу возможных проблем с осуществлением этих операций, что свидетельствует об этом жалоба одного из украинцев на сайте Министерства финансов.

Клиент "ПриватБанка" сформулировал через "Приват24" три коммунальных платежа на общую сумму 2200 гривен, которые он планировал оплатить позже, пополнив карту.

Позже он воспользовался терминалом ПриватБанка и нашел в корзине сохраненные коммунальные платежи. Поскольку в прошлый раз он пользовался этой функцией и остался доволен, он решил провести платеж через терминал, надеясь, что на этот раз тоже все пройдет без проблем.

"Чуть позже подошел к терминалу, чтобы пополнить средства, там мне показала система, что в корзине есть платежи и предложила оплатить, я даже обрадовался, что эта функция восстановилась и снова работает, потому что когда-то активно пользовался ею и был доволен", - рассказал. клиент банка о ситуации.

При попытке совершить платеж за коммунальные услуги через терминал ПриватБанка клиент обнаружил, что терминал снял комиссию в несколько раз больше, чем указано в мобильном приложении "Приват24". После этого, проверив историю сделок в приложении, он также обнаружил, что данные об оплате коммунальных услуг отсутствуют. Кроме того, он не нашел информации о том, были ли переданы деньги получателям.

"Наибольшее разочарование я испытал сегодня утром, зайдя в Приват24, чтобы скачать себе эти коммунальные квитанции – этих трех платежей за коммунальные услуги ни в моей истории платежей, ни в архиве. Где эти платежи? Где моя оплата?", – жалуется клиент ПриватБанка.

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