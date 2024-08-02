Угроза повторного наступления на Киев остается - военнослужащий назвал сроки, когда это может произойти и предупредил всех, кто вдруг решил, что «война далеко».

Российские войска продолжают медленно, но продвигаться в направлении Покровска, констатируют аналитики Институт изучения войны (ISW).

И ситуация на этом направлении должна особенно насторожить тех, «кто в Киеве твердо поверил, что война очень далеко и больше никогда не вернется». Об этом заявил военнослужащий ЗСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Тем, отметил Сазонов, кто считает, что «можно праздновать Перемогу, поддерживать "борцунов с беспределом ТЦК" и с раздражением смотреть на военных».

«Даже с теми темпами, которые сейчас показывает оккупант на этом направлении, чисто теоретически, сколько им потребуется времени, чтобы дойти до Киева? Год? Два?», - предупредил военнослужащий.

«Подумать об этом» Сазонов также предложил депутатам и представителям местных властей.

Особенно, отметил военнослужащий ЗСУ, в Восточной части Украины.

«И, возможно, отказаться от очередной укладки плитки и высадки роз в городе...», - сообщил Сазонов.

Напомним, ранее в Сети появились кадры, как в Покровске, на который наступают российские оккупанты, высаживают цветы.

"Это не Львов, не Киев, даже не Одесса. Такую картину мы видели в Авдеевке, Бахмуте, теперь в Покровске. В двадцати километрах уже враг, но вместо того, чтобы копать на этих клумбах окопы, они высаживают цветы", —прокомментировал увиденное 59-й отдельной механизированной бригады Андрей Серган.

К работам по высадке цветов привлечены около 30-40 человек, а также трактор. Серган добавил, что считает такие действия просто списыванием средств.

"Вместо того чтобы закупить дроны, они высаживают цветы. Как думаете, какая судьба Покровска в ближайшее время?", - задавался риторическим вопросом военный.

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