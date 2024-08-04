Ждать, что война в Украине закончиться в ближайшее время не стоит и вместо выхода на границы 1991-го года необходимо «искать какую-то другую развязку».

Война в Украине может не закончиться ни через год, ни через два.

Такое мнение озвучил украинский историк и публицист Ярослав Грицак.

Эксперт предположил, что многие украинцы, которые говорят о желании, чтобы Украина вышла на границы 1991-го года на самом деле понимают, что это декларативно. И это не о современной ситуации.

«Мы должны искать какую-то другую развязку», - уверен Грицак, говоря относительно завершения войны в Украине.

Война в Украине, прогноз

Такой развязкой историк считает немецкий сценарий. Речь идет о послевоенном разделе Германии - на территории британской, французской и американской оккупационных зон встала Федеративная Республика Германия (ФРГ), ставшая членом НАТО и ЕС. А в советской зоне оккупации Кремль была создана Немецкая Демократическая Республика, которая являлась членом Варшавского договора. Восстановление единства Германии, вхождение ГДР в состав ФРГ, состоялось, в октябре 1990-го года.

Это значит, подчеркнул историк, что Украина исчерпывает силы РФ, доводит до состояния, когда она хочет перемирия и «садимся за стол переговоров». При этом, когда война в Украине выйдет на такой уровень, эксперт ответить затруднился

«… Россия испытает коллапс, но когда это произойдет – мы не знаем. Но пока Россия сколапснет, Украина может три раза сколапснуть. У нас не те резервы", – уверен эксперт.

Война в Украине, прогноз

Также историк подчеркивет на важности вступления Украины в НАТО и ЕС.

Если за год-два произойдет «перемирие», через десять лет, Украину, возможно, примут в ЕС и НАТО. В таком случае вопрос возврщения оккупированных территорий будет лишь вопросом времени. Но это также означает, что это «игра в долгую».

Отметим, ранее в Институте изучения войны (ISW), прогнозируя ход войны в Украине, предположили, что украинские силы, вероятно, не смогут начать широкомасштабную контрнаступательную операцию до конца 2024 года или до 2025 года — в зависимости от уровня и времени поступления западной поддержки.

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