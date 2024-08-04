Подумайте об этом, как часто вы знакомились с кем-то на вечеринке или после знакомства в баре и спрашивали, как его зовут, прежде чем перейти к делу?

Когда дело доходит до влюбленности — или, по крайней мере, серьезных отношений — возникает ощущение, будто каждый вечер возвращаешься домой к лучшему другу, и это тоже действительно потрясающее чувство.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Близнецы отлично умеют заводить друзей, но также отлично умеют не привязываться, так что на самом деле они отличный партнер для отношений без обязательств. У нее, как правило, проблемы с обязательствами по отношению к вещам (и людям), поэтому, когда появляется возможность, когда ей на самом деле не нужно беспокоиться об этом, она полностью отдается делу.

Однако иногда может показаться, что она использует вас.

Однако не позволяйте этому помешать вам хорошо провести время. Сначала может быть шоком, что она будет так прямолинейно и прямолинейно говорить об этом, но позже вы определенно поблагодарите себя за то, что этот разговор закончен и больше не будет иметь значения.

ВЕСЫ (23 сент. - 22 окт.)

Весам, как и Близнецам, трудно принимать решения, поэтому им нравится заводить отношения, потому что это легко и не угрожает. Когда Весы сталкиваются с выбором между сохранением случайных отношений с кем-то или переходом на следующий уровень, они часто предпочитают первый вариант, потому что это дает им больше времени, чтобы действительно понять, чего они хотят. Весы НЕНАВИДЯТ, когда их торопят, поэтому, пока им не нужно беспокоиться о серьезных планах с кем-то, они счастливы.

Весам также нравится, когда в отношениях много равноправных отдач и взятий, поэтому для них интрижка не составляет труда. Вместо того, чтобы чувствовать себя странно или неловко, озвучивая то, чего она хочет от серьезных отношений, из-за страха испортить динамику (что случается), она может без опасений сказать, чего именно она хочет, во время случайных интрижек. Не получается? Она может найти кого-то другого, проще простого.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 19 декабря)

Стрелец очень, очень против серьезных отношений, потому что это означает, что она должна отказаться от самой важной части себя: своей свободы. Стрельцу трудно ослабить свою защиту настолько, чтобы серьезные отношения заработали, поэтому она предпочитает держаться от них подальше. Вместо этого, встречаясь с кем угодно, она сохраняет эту свободу, продолжая получать удовольствие. Она знает, что не все отношения должны длиться долго, поэтому ей достаточно просто повеселиться с кем-то некоторое время.

Стрелец может в конечном итоге заняться друзьями с привилегиями на некоторое время, но это не редкость для нее, когда ей быстро надоедает встречаться с одним и тем же человеком. Когда Стрелец попадает в культуру знакомств, она играет быстро и свободно. Возможно, она подсознательно ищет того особенного человека, который изменит ее мнение о любви, но я бы не стал задерживать дыхание из-за этого.

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