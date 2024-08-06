Закуску можно подавать сразу после приготовления или оставить мариноваться на 1 час для более насыщенного вкуса.

Огурцы можно готовить и мариновать в пакете-слайдере даже на природе, что делает этот рецепт удобным для пикников, рассказала известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 1 кг огурцов:

1 кг свежих огурцов

4 зубчика чеснока

Половина перца чили или 3 маленькие перчинки

50 мл соевого соуса

1 столовая ложка масла (обычное или кунжутное)

1 чайная ложка французской горчицы

1 чайная ложка сахара

Половина чайной ложки соли

Зелень: зелёный лук и петрушка или кинза

Приготовление:

Свежие огурцы тщательно промывают и обсушивают. Каждый огурец разрезают вдоль на две части, а затем каждую половину нарезают на крупные куски. После этого куски огурцов слегка придавливают ножом или толкушкой, чтобы они слегка потрескались, но сохранили форму.

Чеснок очищают и мелко нарезают. Перец чили также мелко нарезают. Если используется три маленьких перчинки, их нужно нарезать кольцами.

В отдельной миске смешивают соевый соус, масло (можно использовать как обычное растительное, так и кунжутное для более насыщенного вкуса), французскую горчицу, сахар и соль. Всё тщательно перемешивают до полного растворения сахара и соли.

К огурцам добавляют нарезанный чеснок и перец чили. Затем заливают всё подготовленным маринадом и тщательно перемешивают, чтобы каждый кусочек огурца был покрыт маринадом.

Нарезают зелёный лук и петрушку или кинзу. Добавляют зелень к огурцам и снова всё перемешивают.

В пакет помещают подготовленные огурцы с маринадом, плотно закрывают и слегка встряхивают для равномерного распределения маринада. Можно оставить огурцы мариноваться на 1 час или подавать сразу после приготовления.

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