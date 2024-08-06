Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с украинцами несколькими секретами, которые помогут приготовить идеальную окрошку.

Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшую окрошку на кефире и бульоне.

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит бульон. Для этого нам понадобится:

лук репчатый – 1 шт. (примерно 100 г)

морковь – 1 шт.

филе куриное (но по желанию можете брать телятину или говядину) – 400 г

В воду отправляем очищенные лук и морковь (целыми), куриное филе, подсаливаем и варим бульон. Первую воду "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует сливать.

Далее для приготовления окрошки берем следующие ингредиенты:

куриный бульон – 1 л + отварное куриное филе

кефир 2,5% – 600 г

сметана жирностью 15-20% – 150 г

огурцы – 2 шт. среднего размера

редис – 200 г (примерно 12-15 шт.)

картофель – 3 шт. среднего размера

яйца – 3 шт.

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу

горчица – 1 ст.л.

соль – по вкусу

Яйца отвариваем вкрутую. Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде. Огурцы и редис "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит от кожуры.

Отваренные яйца и картофель, огурцы, редис, куриное филе нарезаем маленькими кубиками (примерно 0,5 см). Мелко нарезаем зелень. Смешиваем все нарезанные ингредиенты в большой миске или в кастрюле.

Добавляем охлажденный бульон, кефир, сметану и хорошо перемешиваем. Добавляем горчицу, соль и перец по вкусу и снова хорошо перемешиваем.

Перед подачей "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет окрошку на несколько часов в холодильник, чтобы она остыла.

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