Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшую окрошку на кефире и бульоне.
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит бульон. Для этого нам понадобится:
- лук репчатый – 1 шт. (примерно 100 г)
- морковь – 1 шт.
- филе куриное (но по желанию можете брать телятину или говядину) – 400 г
В воду отправляем очищенные лук и морковь (целыми), куриное филе, подсаливаем и варим бульон. Первую воду "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует сливать.
Далее для приготовления окрошки берем следующие ингредиенты:
- куриный бульон – 1 л + отварное куриное филе
- кефир 2,5% – 600 г
- сметана жирностью 15-20% – 150 г
- огурцы – 2 шт. среднего размера
- редис – 200 г (примерно 12-15 шт.)
- картофель – 3 шт. среднего размера
- яйца – 3 шт.
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу
- горчица – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
Яйца отвариваем вкрутую. Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде. Огурцы и редис "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит от кожуры.
Отваренные яйца и картофель, огурцы, редис, куриное филе нарезаем маленькими кубиками (примерно 0,5 см). Мелко нарезаем зелень. Смешиваем все нарезанные ингредиенты в большой миске или в кастрюле.
Добавляем охлажденный бульон, кефир, сметану и хорошо перемешиваем. Добавляем горчицу, соль и перец по вкусу и снова хорошо перемешиваем.
Перед подачей "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет окрошку на несколько часов в холодильник, чтобы она остыла.
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