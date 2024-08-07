Кулинар поделилась рецептом идеального теста, с которым яблочная шарлотка всегда получается максимально нежной и вкусной.

Кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусную, нежную и в меру влажную шарлотку с яблоками.

Готовится этот пирог очень просто, из доступных ингредиентов, а получается просто идеальным. Для приготовления яблочной шарлотки нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

мука – 250 г

сметана - 180 г

сахар – 180 г

растительное масло – 80 г

разрыхлитель - 10 г

ванильный сахар – 1 пакетик

яблоки (блогерка взяла белый налив) – 5-7 шт.

Сначала в миске миксером взбиваем яйца с сахаром в пышную пену. Затем добавляем растительное масло и перемешиваем, добавляем сметану и снова перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, доводим тесто до однородности. В конце добавляем ванильный сахар, при желании можно добавить корицы и еще раз перемешиваем.

Готовое тесто выливаем в форму, смазанную растительным маслом. Кулинар для приготовления шарлотки использовала разъемную форму диаметром 26 см и застелила ее дно пергаментом.

Яблоки моем, удаляем сердцевину, чистить от кожуры не нужно. Нарезаем их на произвольные кусочки, к примеру, тоненькими ломтиками, выкладываем сверху в тесто.

Выпекаем шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут. Готовую шарлотку по желанию посыпаем сахарной пудрой.

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