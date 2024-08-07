Кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусную, нежную и в меру влажную шарлотку с яблоками.
Готовится этот пирог очень просто, из доступных ингредиентов, а получается просто идеальным. Для приготовления яблочной шарлотки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- мука – 250 г
- сметана - 180 г
- сахар – 180 г
- растительное масло – 80 г
- разрыхлитель - 10 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- яблоки (блогерка взяла белый налив) – 5-7 шт.
Сначала в миске миксером взбиваем яйца с сахаром в пышную пену. Затем добавляем растительное масло и перемешиваем, добавляем сметану и снова перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, доводим тесто до однородности. В конце добавляем ванильный сахар, при желании можно добавить корицы и еще раз перемешиваем.
Готовое тесто выливаем в форму, смазанную растительным маслом. Кулинар для приготовления шарлотки использовала разъемную форму диаметром 26 см и застелила ее дно пергаментом.
Яблоки моем, удаляем сердцевину, чистить от кожуры не нужно. Нарезаем их на произвольные кусочки, к примеру, тоненькими ломтиками, выкладываем сверху в тесто.
Выпекаем шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут. Готовую шарлотку по желанию посыпаем сахарной пудрой.
Последние новости Украины:
С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.
Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.
Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.