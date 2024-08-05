На своей странице в Instagram одесский ресторатор Савелий Либкин показал, как приготовить вкуснейшие жареные пирожки с мясом на скорую руку.
"Эти пирожки научила меня готовить моя бабушка примерно 50 лет назад", – рассказал ресторатор.
Чтобы приготовить тесто для жареных пирожков, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука пшеничная – 400 г
- желтки яичные – 2 шт.
- кефир – 150 г
- сметана - 50 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- сода – на кончике ножа
- растительное масло – 50 г
Для начинки берем:
- филе куриного бедра – 500 г
- масло – 30 г
- лук репчатый – 50 г
Смешиваем муку с желтками, кефиром, сметаной, солью, сахаром, содой и растительным маслом, чтобы получилось мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам и посуде. Готовому тесту даем отдохнуть 30 минут.
Тем временем готовим начинку. Куриное мясо обжариваем на небольшом огне до готовности, солим и перчим по вкусу, перекручиваем на мясорубке или перебиваем блендером в фарш. Добавляем обжаренный лук и перемешиваем.
После этого на припыленном муком столе тоненько раскатываем тесто и смазываем его растительны маслом, выкладываем начинку и смазанными маслом руками формируем пирожки, как на видео.
Жарим пирожки с мясом на разогретой сковороде в небольшом количестве растительного масла до готовности и аппетитной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки Савва Либкин выкладывает на деревянную доску, накрывает полотенцем и дает им отдохнуть минут 20.
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