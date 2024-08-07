Если вы любите блюда из яиц на завтрак, то обязательно попробуйте приготовить вместо обычной яичницы шакшуку по рецепту известного ресторатора Саввы Либкина.

Известный одесский ресторатор Савелий Либкин поделился с украинцами рецептом своей фирменной шакшуки – вкуснейшей яичницы в соусе из помидоров.

На четыре порции шакшуки нам понадобятся:

яйца – 9-10 шт.

помидоры – 2 больших + примерно 300 г черри

лук - 1 большой

чеснок - 1 головка

соль и перец – по вкусу

кинза – для подачи

немного растительного масла для жарки

Ресторатор подчеркнул, что яйца нужно брать охлажденные, из холодильника, чтобы у них не растекался белок.

Помидоры черри просто разрезаем пополам, а большие помидоры (лучше всего подойдут микадо) чистим от кожицы и нарезаем кубиками примерно 2х2 см.

Лук и целую головку чеснока чистим и мелко нарезаем. На сковороде с небольшим количеством оливкового масла прогреваем лук с чесноком на небольшом огне примерно 10 минут.

После этого добавляем в сковороду помидоры, увеличиваем огонь и тушим еще в течение 10 минут. Добавляем соль, перец по вкусу и увеличиваем огонь, чтобы соус сильно кипел.

Осторожно выбиваем в соус яйца, сначала жарим три минуты без крышки, а затем накрываем крышкой и готовим, пока желтки не станут полужидкими-полуготовыми. Выключаем огонь и даем шакшуке отдохнуть под крышкой еще 2-3 минуты.

Готовую шакшуку посыпаем мелко нарезанной кинзой – и завтрак готов.

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