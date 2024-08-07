Известный одесский ресторатор Савелий Либкин поделился с украинцами рецептом своей фирменной шакшуки – вкуснейшей яичницы в соусе из помидоров.
На четыре порции шакшуки нам понадобятся:
- яйца – 9-10 шт.
- помидоры – 2 больших + примерно 300 г черри
- лук - 1 большой
- чеснок - 1 головка
- соль и перец – по вкусу
- кинза – для подачи
- немного растительного масла для жарки
Ресторатор подчеркнул, что яйца нужно брать охлажденные, из холодильника, чтобы у них не растекался белок.
Помидоры черри просто разрезаем пополам, а большие помидоры (лучше всего подойдут микадо) чистим от кожицы и нарезаем кубиками примерно 2х2 см.
Лук и целую головку чеснока чистим и мелко нарезаем. На сковороде с небольшим количеством оливкового масла прогреваем лук с чесноком на небольшом огне примерно 10 минут.
После этого добавляем в сковороду помидоры, увеличиваем огонь и тушим еще в течение 10 минут. Добавляем соль, перец по вкусу и увеличиваем огонь, чтобы соус сильно кипел.
Осторожно выбиваем в соус яйца, сначала жарим три минуты без крышки, а затем накрываем крышкой и готовим, пока желтки не станут полужидкими-полуготовыми. Выключаем огонь и даем шакшуке отдохнуть под крышкой еще 2-3 минуты.
Готовую шакшуку посыпаем мелко нарезанной кинзой – и завтрак готов.
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