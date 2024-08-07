Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина поделилась рецептом оригинального летнего салата с молодой кукурузой и пастой.
Чтобы приготовить мексиканский салат с кукурузой и пастой, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:
- кукуруза молодая - 3 кочана
- сливочное масло – 15 г
- паста из твердых сортов пшеницы ~200-250 г в сухом виде
- йогурт (можно заменить сметаной или майонезом) - 3 ст.л.
- чеснок – 1 зуб.
- лайм - 1 шт.
- фета ~ 100 г
- кинза – пучок
- острый перец – по вкусу
- соль, перец, паприка – по вкусу
- оливковое масло
Кочаны кукурузы "Мастер Шеф" Валерия Матрохина чистит, натирает сливочным маслом, солью, перцем, паприкой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Тем временем готовим заправку: смешиваем цедру целого и сок половинки лайма, выжатый чеснок, йогурт, добавляем соль и перец по вкусу. Кинзу и острый перец мелко нарезаем.
Пасту "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отваривает в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте (время приготовления указано на упаковке). Отварную пасту отбрасываем на сито и добавляем в нее немного оливкового масла.
С запеченной кукурузы победительница "Мастер Шеф" срезает зернышки. Смешиваем кукурузу, пасту, кинзу, острый перец, фету, заправку. Добавляем вторую половинку лайма, нарезая его дольками. По вкусу добавляем еще паприки, перца, растительного масла – и салат готов.
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