Победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкусный и необычный летний салат из доступных ингредиентов.

Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина поделилась рецептом оригинального летнего салата с молодой кукурузой и пастой.

Чтобы приготовить мексиканский салат с кукурузой и пастой, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

кукуруза молодая - 3 кочана

сливочное масло – 15 г

паста из твердых сортов пшеницы ~200-250 г в сухом виде

йогурт (можно заменить сметаной или майонезом) - 3 ст.л.

чеснок – 1 зуб.

лайм - 1 шт.

фета ~ 100 г

кинза – пучок

острый перец – по вкусу

соль, перец, паприка – по вкусу

оливковое масло

Кочаны кукурузы "Мастер Шеф" Валерия Матрохина чистит, натирает сливочным маслом, солью, перцем, паприкой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Тем временем готовим заправку: смешиваем цедру целого и сок половинки лайма, выжатый чеснок, йогурт, добавляем соль и перец по вкусу. Кинзу и острый перец мелко нарезаем.

Пасту "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отваривает в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте (время приготовления указано на упаковке). Отварную пасту отбрасываем на сито и добавляем в нее немного оливкового масла.

С запеченной кукурузы победительница "Мастер Шеф" срезает зернышки. Смешиваем кукурузу, пасту, кинзу, острый перец, фету, заправку. Добавляем вторую половинку лайма, нарезая его дольками. По вкусу добавляем еще паприки, перца, растительного масла – и салат готов.

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