По этому рецепту хачапури готовится очень просто, быстро, получается невероятно сырным, сочным, вкуснее, чем в грузинском ресторане.

На этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом ленивого хачапури без дрожжей, которое готовится на сковороде.

"Очень быстро делать, а по вкусу лучше, чем в грузинском ресторане", - подчеркнула шеф-повар.

Для теста в расчете на два хачапури нам понадобится:

сметана (можно заменить на греческий йогурт, кефир или мацони) – 200 г

мука пшеничная - 200-250 г

сода – чуть меньше половины чайной ложки

соль – по вкусу

Главный секрет идеального хачапури в том, что сыра нужно брать столько же по массе, сколько и теста. Поэтому на это количество теста нам понадобится 450 г сыра сулугуни. Сыр натираем на крупной терке.

Смешиваем сметану, муку, соду, соль и замешиваем тесто. При необходимости можно добавить еще немного муки, главное – не переборщить, чтобы тесто получилось мягким и эластичным.

Готовое тесто делим на две равные части. Раскатываем тесто на немного припыленной мукой рабочей поверхности (не насыпайте много муки, потому что она будет гореть на сковороде).

Выкладываем сыр, не доходя до краев теста, складываем хачапури, как на видео, немного раскатываем и жарим на разогретой сковороде без добавления растительного масла до румяности с обеих сторон.

Готовые хачапури смазываем сливочным маслом и подаем горячими.

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