У себя в Instagram звезда одного из сезонов кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич поделился рецептом сочных летних котлет из курицы и овощей.
Для приготовления куриных котлет с овощами и моцареллой звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст.л.
- филе куриное – 250 г
- кабачок или цуккини - 70 г
- перец болгарский – 50 г
- шампиньоны - 50 г
- помидор – 100 г
- лук репчатый – 0,5 шт. (среднего размера)
- моцарелла - 1 шарик
- соль и перец – по вкусу
- оливковое масло + сливочное масло для жарки
- базилик – по желанию
Куриное филе, моцареллу, шампиньоны, болгарский перец, лук, кабачок и помидор звезда "Мастер Шеф" нарезает мелкими кубиками.
На разогретой сковороде, слегка смазанной оливковым и сливочным маслом, сначала обжариваем грибы до золотистости, а затем добавляем лук, немного подсаливаем и обжариваем.
Отдельно "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич обжаривает нарезанный кабачок, в конце также добавляет немного соли.
Смешиваем курицу, моцареллу, помидор, болгарский перец, обжаренный лук, грибы, кабачок, добавляем яйца, муку, мелко нарезанный базилик, соль и перец по вкусу и хорошо все перемешиваем.
Жарим котлеты на разогретой сковороде, смазанной оливковым и сливочным маслом, до золотистости с обеих сторон на среднем огне.
Подавать котлеты звезда "Мастер Шеф" советует со свежим базиликом и сметаной.
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