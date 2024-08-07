Участник "Мастер Шеф" предложил идеальный рецепт летних котлет с курицей и овощами – они получаются невероятно легкими, вкусными и сочными.

У себя в Instagram звезда одного из сезонов кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич поделился рецептом сочных летних котлет из курицы и овощей.

Для приготовления куриных котлет с овощами и моцареллой звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст.л.

филе куриное – 250 г

кабачок или цуккини - 70 г

перец болгарский – 50 г

шампиньоны - 50 г

помидор – 100 г

лук репчатый – 0,5 шт. (среднего размера)

моцарелла - 1 шарик

соль и перец – по вкусу

оливковое масло + сливочное масло для жарки

базилик – по желанию

Куриное филе, моцареллу, шампиньоны, болгарский перец, лук, кабачок и помидор звезда "Мастер Шеф" нарезает мелкими кубиками.

На разогретой сковороде, слегка смазанной оливковым и сливочным маслом, сначала обжариваем грибы до золотистости, а затем добавляем лук, немного подсаливаем и обжариваем.

Отдельно "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич обжаривает нарезанный кабачок, в конце также добавляет немного соли.

Смешиваем курицу, моцареллу, помидор, болгарский перец, обжаренный лук, грибы, кабачок, добавляем яйца, муку, мелко нарезанный базилик, соль и перец по вкусу и хорошо все перемешиваем.

Жарим котлеты на разогретой сковороде, смазанной оливковым и сливочным маслом, до золотистости с обеих сторон на среднем огне.

Подавать котлеты звезда "Мастер Шеф" советует со свежим базиликом и сметаной.

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