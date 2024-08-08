Вместо оладий или блинов попробуйте приготовить кабачковые вафли – это очень простое и быстрое в приготовлении блюдо, невероятно вкусное и полезное.

Популярная украинская фудблогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и полезные кабачково-творожные вафли.

Кулинар подчеркнула, что вафли из кабачка можно делать и солеными, и сладкими, поэтому это идеальный вариант для завтрака, который никогда не надоест.

Для приготовления соленых кабачковых вафель нам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачки - 2 шт. (~500 г)

яйца – 2 шт.

творог – 200 г

кефир – 2 ст.л.

укроп – пол пучка

мука – 80-120 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

"Кстати, эти вафли будут смаковать и сладкими, тогда вместо укропа добавьте пару ложек сахара или разомните вилкой банан", – отметила кулинар.

Кабачки натираем на крупной терке, подсаливаем, а через 10 минут отжимаем из них лишнюю жидкость.

К тертому кабачку добавляем яйца, кефир, творог, мелко нарезанный укроп и перемешиваем. После этого добавляем муку с разрыхлителем, снова хорошо перемешиваем, чтобы получилось тесто средней густоты.

Выпекаем кабачковые вафли примерно 4-6 минут – ориентируйтесь на мощность своей вафельницы. Поскольку тесто вообще без добавления жира, пластины вафельницы лучше смазать маслом.

"Ну и все. Получается очень вкусно, мы все лето делаем и не можем ими наесться. Надеюсь, и вам понравиться", - добавила блоггерша.

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