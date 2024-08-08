Популярная украинская фудблогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные и полезные кабачково-творожные вафли.
Кулинар подчеркнула, что вафли из кабачка можно делать и солеными, и сладкими, поэтому это идеальный вариант для завтрака, который никогда не надоест.
Для приготовления соленых кабачковых вафель нам понадобятся следующие ингредиенты:
- кабачки - 2 шт. (~500 г)
- яйца – 2 шт.
- творог – 200 г
- кефир – 2 ст.л.
- укроп – пол пучка
- мука – 80-120 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
"Кстати, эти вафли будут смаковать и сладкими, тогда вместо укропа добавьте пару ложек сахара или разомните вилкой банан", – отметила кулинар.
Кабачки натираем на крупной терке, подсаливаем, а через 10 минут отжимаем из них лишнюю жидкость.
К тертому кабачку добавляем яйца, кефир, творог, мелко нарезанный укроп и перемешиваем. После этого добавляем муку с разрыхлителем, снова хорошо перемешиваем, чтобы получилось тесто средней густоты.
Выпекаем кабачковые вафли примерно 4-6 минут – ориентируйтесь на мощность своей вафельницы. Поскольку тесто вообще без добавления жира, пластины вафельницы лучше смазать маслом.
"Ну и все. Получается очень вкусно, мы все лето делаем и не можем ими наесться. Надеюсь, и вам понравиться", - добавила блоггерша.
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