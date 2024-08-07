Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейший испанский суп гаспачо, который освежает не хуже окрошки.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с украинцами рецептом идеального гаспачо.

Готовится гаспачо очень просто и быстро, из доступных ингредиентов, это легкое и вкусное блюдо, которое поможет освежиться в жару.

Для приготовления гаспачо "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

помидоры – 5-6 шт.

перец болгарский – 1 шт.

лук красный – 1/4 шт.

огурцы – 3 шт.

тостовый хлеб или батон без корочки - 40-50 г (2-3 ломтика)

масло оливковое – 3 ст.л.

чеснок – 1-2 зуб.

перец чили – по желанию

соль, сахар, лимонный сок – по вкусу

Болгарский перец "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно запекает в духовке при 200 градусах примерно 15-20 минут. Запеченный перец чистим от кожуры, семян и нарезаем на случайные кусочки.

Помидоры "Мастер Шеф" Елизавета Глинская бланширует: делает на них надрезы крест-накрест, заливает кипятком, а затем чистит от кожуры. Из помидоров удаляем семена и водянистую часть, а мякоть нарезаем на кусочки.

Два огурца и лук также нарезаем произвольными кусочками. Из перца чили удаляем семена.

Запеченный перец, помидоры, огурцы, лук, чили и мякиш хлеба перебиваем блендером до однородной консистенции. Солим, добавляем оливковое масло, в зависимости от кислоты помидоров добавляем сахар или лимонный сок по вкусу и снова перебиваем все блендером.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет гаспачо на несколько часов в холодильник, чтобы суп охладился, а перед подачей добавляет мелко нарезанный огурец и немного оливкового масла.

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