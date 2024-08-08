Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк предложила оригинальный рецепт фаршированных кабачков – не с мясом и рисом, а с новой начинкой.

В этот раз на своей странице в Instagram участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие фаршированные кабачки.

"Это настолько вкусно, что вы себе представить не можете, а еще это диетично и полезно, поэтому вы должны это попробовать", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления фаршированных кабачков "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк использовала:

кабачки - 2 шт.

макароны – 200 г (в сухом виде)

тунец консервированный – 80 г

кукуруза молодая - 2 кочана

перец болгарский – 0,5 шт.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

йогурт греческий – 2 ст.л.

твердый сыр – 80 г

петрушка – по вкусу

соль и перец – по вкусу

Кабачки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк разрезает вдоль пополам, удаляет сердцевину с семенами (она потом понадобится для начинки), поливает немного растительным маслом, солит и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Тем временем готовим начинку. Кукурузу отвариваем, даем ей немного остыть, а затем срезаем с кочанов зернышки. Сердцевину кабачков, лук и болгарский перец нарезаем мелкими кубиками.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк обжаривает лук до золотистости, далее добавляет кабачок, сладкий перец, соль по вкусу и тушит овощи до готовности.

Макароны отвариваем в кипящей подсоленной воде примерно 4-5 минут, затем откидываем на сито и промываем холодной водой.

Смешиваем кукурузу, макароны, тушеные овощи, консервированный тунец, мелко нарезанную петрушку, йогурт и выжатый чеснок. Выкладываем начинку в лодочки-кабачки, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке до румяности сыра.

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