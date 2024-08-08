Эти хрустящие, дрожжевые и очень нежные рогалики напоминают о детстве и приносят радость каждому, кто их пробует, о чем в Инстаграм рассказала известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- Теплое молоко – 100 мл
- Сахар – 70 г
- Ваниль – по вкусу
- Сухие дрожжи – 7 г
- Яйца – 2 шт
- Растопленное масло – 200 г
- Мука – 500-550 г
Начинка:
- Густое варенье или повидло
- Маковая начинка
- Сахар и корица
Для смазки:
- Яйцо – 1 шт
Приготовление:
В теплое молоко добавьте сахар, ваниль и дрожжи, тщательно перемешайте. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. В отдельной миске взбейте яйца и добавьте их к молочной смеси. Затем влейте растопленное масло и постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться гладким и не липнуть к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно подошло.
Разделите подошедшее тесто на 6 равных частей. Из каждой части сформируйте шарик. На присыпанной мукой поверхности раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг. Нарежьте каждый круг на 16 равных сегментов. Выложите небольшое количество начинки на широкий край каждого сегмента и сверните их в рогалики.
Сформированные рогалики выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте их на 30 минут, чтобы они подошли. Перед выпеканием смажьте рогалики взбитым яйцом и присыпьте сахаром.
Выпекание: Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте рогалики в течение 13-15 минут до золотистой корочки.
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