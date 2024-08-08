Эти сладкие рогалики, хрустящие и нежные, напомнят вам о детстве, а вкус теста точно порадует после того, как выпечка остынет.

Эти хрустящие, дрожжевые и очень нежные рогалики напоминают о детстве и приносят радость каждому, кто их пробует, о чем в Инстаграм рассказала известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

Теплое молоко – 100 мл

Сахар – 70 г

Ваниль – по вкусу

Сухие дрожжи – 7 г

Яйца – 2 шт

Растопленное масло – 200 г

Мука – 500-550 г

Начинка:

Густое варенье или повидло

Маковая начинка

Сахар и корица

Для смазки:

Яйцо – 1 шт

Приготовление:

В теплое молоко добавьте сахар, ваниль и дрожжи, тщательно перемешайте. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы дрожжи активировались. В отдельной миске взбейте яйца и добавьте их к молочной смеси. Затем влейте растопленное масло и постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться гладким и не липнуть к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно подошло.

Разделите подошедшее тесто на 6 равных частей. Из каждой части сформируйте шарик. На присыпанной мукой поверхности раскатайте каждый шарик в большой тонкий круг. Нарежьте каждый круг на 16 равных сегментов. Выложите небольшое количество начинки на широкий край каждого сегмента и сверните их в рогалики.

Сформированные рогалики выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставьте их на 30 минут, чтобы они подошли. Перед выпеканием смажьте рогалики взбитым яйцом и присыпьте сахаром.

Выпекание: Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте рогалики в течение 13-15 минут до золотистой корочки.

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