Этот рецепт баклажанов из кулинарной книги популярного английского шеф-повара Джейми Оливера настолько вкусный и простой, что сразу станет одним из любимых.

Украинская фудблогерка Татьяна Юшина поделилась одним из своих любимых рецептов баклажанов, который она когда-то нашла в книге Джейми Оливера "Моя Италия".

"Это так вкусно и так просто готовится! Особенно вкусно горячим, со свежим хрустящим хлебом. Но и на следующий день это блюдо потрясающее!", - подчеркнула блогерка.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 3 шт. (большие)

сыр (пармезан) – 100 г

панировочные сухари или хлебные крошки - горсть

Для соуса:

лук – 1 шт.

чеснок - пол головки

орегано сухое – 1 ч.л. с горкой

масло оливковое – 2 ст.л.

помидоры – 800 г

базилик свежий - примерно горсть

немного винного уксуса

соль и перец – по вкусу

Баклажаны нарезаем кольцами толщиной 1 см и обжариваем на сковороде гриль, или сбрызгиваем растительным маслом и запекаем в духовке до готовности.

Чтобы приготовить соус, лук с чесноком мелко нарезаем и обжариваем на среднем огне около 10 минут, добавив орегано.

Помидоры бланшируем, нарезаем кубиками и добавляем в сковороду к луку, тушим в течение 15 минут. Затем добавляем мелко нарезанный базилик, уксус, соль, перец и тушим еще несколько минут.

В форму для запекания слоями выкладываем соус – тертый пармезан – баклажаны, пока не используем все ингредиенты. Верхним слоем должна быть смесь тертого сыра с хлебными крошками и сухим орегано.

Отправляем баклажаны в разогретую до 190 градусов духовку до румяности. Подавать это блюдо можно и горячим, и холодным, с мясом, рыбой или как основное блюдо.

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