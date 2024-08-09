Украинская фудблогерка Татьяна Юшина поделилась одним из своих любимых рецептов баклажанов, который она когда-то нашла в книге Джейми Оливера "Моя Италия".
"Это так вкусно и так просто готовится! Особенно вкусно горячим, со свежим хрустящим хлебом. Но и на следующий день это блюдо потрясающее!", - подчеркнула блогерка.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт. (большие)
- сыр (пармезан) – 100 г
- панировочные сухари или хлебные крошки - горсть
Для соуса:
- лук – 1 шт.
- чеснок - пол головки
- орегано сухое – 1 ч.л. с горкой
- масло оливковое – 2 ст.л.
- помидоры – 800 г
- базилик свежий - примерно горсть
- немного винного уксуса
- соль и перец – по вкусу
Баклажаны нарезаем кольцами толщиной 1 см и обжариваем на сковороде гриль, или сбрызгиваем растительным маслом и запекаем в духовке до готовности.
Чтобы приготовить соус, лук с чесноком мелко нарезаем и обжариваем на среднем огне около 10 минут, добавив орегано.
Помидоры бланшируем, нарезаем кубиками и добавляем в сковороду к луку, тушим в течение 15 минут. Затем добавляем мелко нарезанный базилик, уксус, соль, перец и тушим еще несколько минут.
В форму для запекания слоями выкладываем соус – тертый пармезан – баклажаны, пока не используем все ингредиенты. Верхним слоем должна быть смесь тертого сыра с хлебными крошками и сухим орегано.
Отправляем баклажаны в разогретую до 190 градусов духовку до румяности. Подавать это блюдо можно и горячим, и холодным, с мясом, рыбой или как основное блюдо.
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