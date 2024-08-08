Началась новая обязательная эвакуация, в ходе которой выехать из своих жилищ придется тысячам украинцев – кого касается новое решение.

Новая волна обязательной эвакуации объявлена ​​в Украине, пишет Politeka.net. В списке более 20 населенных пунктов, которые находятся в пяти общинах.

Речь идет о 10-километровой приграничной территории Сумской области.

По информации местных властей, эвакуации подлежат 6 тысяч человек, в том числе 425 детей, из 23 населенных пунктов.

Также стало известно, что на приграничных Сумщинах временно закрыли один из гуманитарных коридоров.

Гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" на пункте пропуска "Колотиловка" закрыли на 10 дней из-за обострения на Сумском направлении - в настоящее время армия РФ активно обстреливает территорию Украины.

Тем временем МВД обещает наказывать родителей, которые не дают согласия на эвакуацию детей из опасных регионов. Масштабная информационно разъяснительная работа продолжается, но случаи, когда взрослые, а также родители с детьми отказываются от эвакуации.

И это приводит к таким трагедиям, которая произошла в Авдеевке с шестилетней Элиной Федоренко в январе прошлого года. Ребенок, которого родные отказывались эвакуировать, умер от сердечного приступа – в ту ночь российские военные били по Авдеевке из артиллерии и «Градов».

Волонтер Владислав Маховский рассказывал, что из-за российских обстрелов Элина вместе с бабушкой и дедушкой жила в подвале. Отец ребенка умер, а мама живет за границей.

От эвакуации дедушка и бабушка Элины отказывались.

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