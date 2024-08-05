Прийнято нове важливе рішення щодо термінової евакуації – кому необхідно терміново збирати речі і з яких населених пунктів треба виїхати.

Оголошено список населених пунктів, мешканців яких торкнеться нове рішення щодо примусової евакуації.

Підкреслимо, що обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей здійснюється за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Відмова батьків, осіб, які їх замінюють, або інших законних представників від обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремого населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії, не допускається.

Згідно із заявою голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ворог щодня авіабомбами нищить міста та села, зокрема, Гродівської та Новогродівської громад.

«Тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками», - підкреслив Філашкін.

Примусово евакуюввати будуть з таких населених пунктів:

з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, Полтавки Іллінівської ТГ.

Також прийнято рішення про евакуацію дитини з села Острівське.

Всього з чотирьох громад буде евакуйовано до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами.

До евакуації дітей будуть залучено виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад росіяни активно застосовують FPV дрони.

Нагадаємо, що примусову евакуацію дітей також оголосили на Харківщині.

Наприкінці червня зону примусової евакуації сімей із дітьми з чотирьох районів Хакрівської області розширили. Було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

«Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленними ворожими обстрілами», - наголошували у Харківській ОДА.

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