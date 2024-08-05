Принято новое важное решение относительно срочной эвакуации – кому необходимо срочно собирать вещи и из каких населенных пунктов следует уехать.

Объявлен список населенных пунктов, жителей которых коснется новое решение о принудительной эвакуации.

Подчеркнем, что обязательная эвакуация принудительным способом детей осуществляется по сопровождению одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

Отказ родителей, лиц, их заменяющих, или других законных представителей от обязательной эвакуации принудительным образом детей из отдельного населенного пункта в местности, где ведутся боевые действия, не допускается.

Согласно заявлению главы Донецкой ОВ Вадима Филашкина, враг ежедневно авиабомбами уничтожает города и села, в частности, Гродовской и Новогродовской общин.

«Поэтому приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями», - подчеркнул Филашкин.

Принудительно эвакуировать будут из следующих населенных пунктов:

из Новогродовки и сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, а также из сел Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселков Новоэкономическое Гродовской ТГ, Полтавки Ильиновской ТГ.

Также принято решение об эвакуации ребенка из села Островское.

Всего из четырех общин будут эвакуированы в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями.

К євакуации детей будут привлечены исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих общин россияне активно применяют FPV дроны .

Напомним, что принудительная эвакуация детей также была объявлена ​​на Харьковщине.

В конце июня зону принудительной эвакуации семей с детьми из четырех районов Хакровской области расширили. Было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.

«Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами», - отмечали в Харьковской ОГА.

Последние новости Украины:

Когда закончится война в Украине, известный мольфар дал новый прогноз.

Женщина погибла в свой день рождения вместе с дочерью: подробности трагедии.

Новая трагедия в Херсоне: людей подорвали прямо под магазином.