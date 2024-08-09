Если хочется сразу приготовить нарезанные огурчики, то их нарезают и подсаливают с добавлением 1 ч.л. соли, оставляя на 2 часа. После этого готовят маринад, о котором рассказала известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 2 банки по 0,5 л:
- 600 г огурцов (лучше выбрать небольшие)
- 2 ч.л. Дижонской горчицы «Торчин»
- 2 ст.л. кетчупа «Торчин» «Чили»
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. сахара
- 30 мл уксуса
- 240 мл воды
- 2 горошины душистого перца
- 1 зубчик чеснока на каждую банку
- Листья хрена и веточки укропа
Приготовление:
Огурцы тщательно промывают, срезают кончики и заливают водой. В таком виде их оставляют на 2 часа, чтобы они напитались влагой и оставались хрустящими.
Банки и крышки тщательно стерилизуют, чтобы предотвратить развитие бактерий. На дно каждой банки выкладывают листья хрена, веточку укропа и один зубчик чеснока.
Банки наполняют подготовленными огурцами, заливают кипятком и оставляют на 10 минут. Это позволяет огурцам прогреться и подготовиться к маринованию.
В кастрюлю бросают все ингредиенты для маринада: соль, сахар, воду, уксус, кетчуп, горчицу и душистый перец. Смесь доводят до кипения и кипятят в течение 5 минут.
Воду из огурцов сливают, а затем заливают огурцы кипящим маринадом. Банки закрывают стерилизованными крышками, переворачивают вверх дном, укутывают в плед и оставляют до полного остывания. Это обеспечивает дополнительную стерилизацию и равномерное охлаждение.
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