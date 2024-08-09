Маринованные огурцы с кетчупом и горчицей представляют собой пикантное и хрустящее угощение, которое порадует своим вкусом.

Если хочется сразу приготовить нарезанные огурчики, то их нарезают и подсаливают с добавлением 1 ч.л. соли, оставляя на 2 часа. После этого готовят маринад, о котором рассказала известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 2 банки по 0,5 л:

600 г огурцов (лучше выбрать небольшие)

2 ч.л. Дижонской горчицы «Торчин»

2 ст.л. кетчупа «Торчин» «Чили»

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. сахара

30 мл уксуса

240 мл воды

2 горошины душистого перца

1 зубчик чеснока на каждую банку

Листья хрена и веточки укропа

Приготовление:

Огурцы тщательно промывают, срезают кончики и заливают водой. В таком виде их оставляют на 2 часа, чтобы они напитались влагой и оставались хрустящими.

Банки и крышки тщательно стерилизуют, чтобы предотвратить развитие бактерий. На дно каждой банки выкладывают листья хрена, веточку укропа и один зубчик чеснока.

Банки наполняют подготовленными огурцами, заливают кипятком и оставляют на 10 минут. Это позволяет огурцам прогреться и подготовиться к маринованию.

В кастрюлю бросают все ингредиенты для маринада: соль, сахар, воду, уксус, кетчуп, горчицу и душистый перец. Смесь доводят до кипения и кипятят в течение 5 минут.

Воду из огурцов сливают, а затем заливают огурцы кипящим маринадом. Банки закрывают стерилизованными крышками, переворачивают вверх дном, укутывают в плед и оставляют до полного остывания. Это обеспечивает дополнительную стерилизацию и равномерное охлаждение.

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