Чтобы вкус был очень мягким, а торт не получился сухим, следует позаботиться о правильном приготовлении крема для вашего десерта.

Этот рецепт "Наполеона" отличается простотой в приготовлении, но точно не разочарует мягким вкусом, сообщает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на торт диаметром 21 см:

Для коржей:

1 яйцо

1,5 ст.л. уксуса

1/2 ч.л. соли

120 мл очень холодной воды

300 г холодного масла

400-500 г муки

Для крема:

3 яйца

250-300 г сахара

80 г кукурузного крахмала

900 мл молока

350 мл сливок 33%

Приготовление:

Смешайте яйцо, воду, соль и уксус до однородности. Холодное масло натрите на тёрке прямо в муку и перемешайте до образования крошки. Добавьте жидкие ингредиенты в масляную крошку и замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам, если липнет – добавьте немного муки. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Разделите тесто на 12 равных частей. Раскатайте каждую часть между двумя листами пергамента до диаметра чуть больше 21 см. Вырежьте круг, оставив обрезки, и наколите тесто вилкой. Выпекайте коржи при 180 градусах около 12 минут до золотистого цвета.

Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте яйца и ваниль, тщательно перемешайте. Подогрейте молоко и постепенно влейте его в яично-сахарную смесь, постоянно помешивая. Поставьте смесь на огонь и, помешивая, доведите до загустения. Накройте пленкой и охладите до комнатной температуры.

Взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, затем добавьте крем и взбейте до однородности.

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