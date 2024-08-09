Этот рецепт "Наполеона" отличается простотой в приготовлении, но точно не разочарует мягким вкусом, сообщает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на торт диаметром 21 см:
Для коржей:
- 1 яйцо
- 1,5 ст.л. уксуса
- 1/2 ч.л. соли
- 120 мл очень холодной воды
- 300 г холодного масла
- 400-500 г муки
Для крема:
- 3 яйца
- 250-300 г сахара
- 80 г кукурузного крахмала
- 900 мл молока
- 350 мл сливок 33%
Приготовление:
Смешайте яйцо, воду, соль и уксус до однородности. Холодное масло натрите на тёрке прямо в муку и перемешайте до образования крошки. Добавьте жидкие ингредиенты в масляную крошку и замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам, если липнет – добавьте немного муки. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Разделите тесто на 12 равных частей. Раскатайте каждую часть между двумя листами пергамента до диаметра чуть больше 21 см. Вырежьте круг, оставив обрезки, и наколите тесто вилкой. Выпекайте коржи при 180 градусах около 12 минут до золотистого цвета.
Смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте яйца и ваниль, тщательно перемешайте. Подогрейте молоко и постепенно влейте его в яично-сахарную смесь, постоянно помешивая. Поставьте смесь на огонь и, помешивая, доведите до загустения. Накройте пленкой и охладите до комнатной температуры.
Взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, затем добавьте крем и взбейте до однородности.
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