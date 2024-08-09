Победительница второго сезона, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить невероятно вкусный и полезный рататуй.
Рататуй – это знаменитое французское овощное рагу, для которого овощи обычно нарезают тонкими кольцами.
Чтобы приготовить рататуй, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 22 см):
- кабачки - 400 г
- баклажаны – 400 г
- цуккини - 400 г
- помидоры – 400 г
Для соуса нам понадобится:
- помидоры – 500 г
- перец болгарский – 300 г
- лук – 100 г
- морковь – 200 г
- соль и перец черный молотый – по вкусу
- растительное масло ароматное
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит соус. Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на мелкой терке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем овощи.
Тем временем бланшируем помидоры, снимаем с них кожуру, нарезаем мелкими кубиками и добавляем в зажарку. Солим, перчим и тушим овощи около 10 минут.
Болгарский перец "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно запекает в духовке, затем чистит его от кожуры, добавляет к тушеным овощам и перебивает все блендером до однородности.
Овощи для рататуя "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает тонкими кольцами (около 3 мм). В форму для запекания выкладываем соус, а затем вертикально по спирали выкладываем овощи, чередуя кабачок, помидор, баклажан и цуккини.
Сверху поливаем овощи ароматным маслом и запекаем рататуй при 180 градусах примерно 40-50 минут.
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