Победительница второго сезона, бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить невероятно вкусный и полезный рататуй.

Рататуй – это знаменитое французское овощное рагу, для которого овощи обычно нарезают тонкими кольцами.

Чтобы приготовить рататуй, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 22 см):

кабачки - 400 г

баклажаны – 400 г

цуккини - 400 г

помидоры – 400 г

Для соуса нам понадобится:

помидоры – 500 г

перец болгарский – 300 г

лук – 100 г

морковь – 200 г

соль и перец черный молотый – по вкусу

растительное масло ароматное

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит соус. Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на мелкой терке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем овощи.

Тем временем бланшируем помидоры, снимаем с них кожуру, нарезаем мелкими кубиками и добавляем в зажарку. Солим, перчим и тушим овощи около 10 минут.

Болгарский перец "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно запекает в духовке, затем чистит его от кожуры, добавляет к тушеным овощам и перебивает все блендером до однородности.

Овощи для рататуя "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает тонкими кольцами (около 3 мм). В форму для запекания выкладываем соус, а затем вертикально по спирали выкладываем овощи, чередуя кабачок, помидор, баклажан и цуккини.

Сверху поливаем овощи ароматным маслом и запекаем рататуй при 180 градусах примерно 40-50 минут.

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