Победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить традиционный украинский соложеник – блинный торт с яблоками.

Для теста нам понадобятся:

яйца – 5 шт.

мука – 150 г

сахар – 50 г

молоко - 150 г

сливочное масло (растопленное, не горячее) – 100 г

ванильный сахар – 10 г

щепотка соли

Для начинки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использовала следующие ингредиенты:

яблоки – 6 шт. (большие)

сливочное масло – 30 г

сахар – 2 ст.л.

корица – 1 ч.л.

Также нужно сделать безе. Для этого берем:

яичные белки – 2 шт.

сахар – 120 г

Яйца для теста разделяем на белки и желтки. Белки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина сбивает с ванильным сахаром и щепоткой соли до стойких пиков.

В отдельной миске взбиваем желтки с сахаром, молоком и щепоткой соли, чтобы масса стала светлее и увеличилась в объеме. Добавляем муку и снова взбиваем. После этого добавляем растопленное масло, взбитые белки, взбиваем все до однородности – и тесто готово.

Даем тесту немного отдохнуть, а затем жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне.

Чтобы приготовить начинку, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина чистит яблоки и нарезает их небольшими кубиками. В сотейнике растапливаем сливочное масло и обжариваем яблоки до мягкости. Затем добавляем сахар, корицу и доводим яблоки до карамельно-золотистого цвета.

Для безе "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предлагает два варианта: либо просто взбиваем белки с сахаром, либо, если хотите, чтобы верхушка была хрустящей, то можно слегка взбить белки с сахаром, прогреть смесь на паровой бане, а затем взбить до загустения.

Теперь формируем соложеник. На противень, застеленный пергаментом, кладем блин, немного безе, немного яблочной начинки, и так чередуем слои, каждый раз накладывая начинку ближе к центру, чтобы в результате пирог имел форму полусферы.

Сверху "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смазывает соложеник со всех сторон безе и выпекает его в разогретой до 210 градусов духовке в течение 15 минут.

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