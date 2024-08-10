Гранола – популярный завтрак, но в магазинах сложно найти вариант с хорошим составом, поэтому звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить ее в домашних условиях.

Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусную и полезную домашнюю гранолу с орешками и изюмом.

Для приготовления домашней гранолы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла следующие ингредиенты:

крупа овсяная плющенная – 300 г

мед - 100 г

растительное масло (лучше всего подойдет кокосовое) - 50 г

изюм или сушеная клюква - 70 г

орехи грецкие (или другие любимые) – 80 г

по желанию можно добавить 20 г сублимированных ягод (например, малину или вишню)

В большой миске сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает овсяную крупу и растительное масло. Далее добавляем мед и перемешиваем. Добавляем орехи и еще раз перемешиваем.

Получившуюся смесь выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов (режим нижний подогрев с конвекцией или просто конвекция) примерно на 15 минут. Периодически открываем дверцу духовки и перемешиваем гранолу.

Изюм или сушеную клюкву хорошо промываем, просушиваем бумажным полотенцем, добавляем в гранолу и продолжаем выпекать еще в течение трех минут.

После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская достает гранолу из духовки и дает ей полностью остыть. Когда гранола остынет, добавляем сублимированные ягоды и перемешиваем.

Подавать гранолу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует либо с густым белым йогуртом, либо с кефиром.

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