На своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук показал, как приготовить пышные вареники с маком и халвой.

Этот рецепт теста универсален, оно подойдет для вареников и со сладкой, и с соленой начинками. Участник "Мастер Шеф" рассказал, что вареники с маком и халвой – это рецепт родом из Житомирщины, их подавали на разные праздники от свадьбы до поминок.

Чтобы приготовить пышное тесто для вареников, "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук берет следующие ингредиенты:

мука – 300 г

кефир – 150 г

яйцо – 1 шт.

сода – 2 г

соль – щепотка

сахар - щепотка

Смешиваем муку, кефир, яйцо, соду, соль, сахар и замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем ему немного отдохнуть.

Для начинки смешиваем до однородности:

макову начинку - 100 г

халву подсолнечную – 100 г

"Я брал готовую маковую начинку, или же приготовьте сами. Для этого мак нужно отварить в молоке и перебить с сахаром", – объяснил "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук.

Вареники можно готовить на пару примерно 3-4 минуты, тогда они будут более пышными, а можно просто отварить в воде, тогда они получатся менее пышными, но такими же вкусными. По желанию при подаче вареники с маком и халвой можно поливать медом.

"Вот же умели раньше сладкое выдумывать, я вам говорю!", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".

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