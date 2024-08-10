На своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук показал, как приготовить пышные вареники с маком и халвой.
Этот рецепт теста универсален, оно подойдет для вареников и со сладкой, и с соленой начинками. Участник "Мастер Шеф" рассказал, что вареники с маком и халвой – это рецепт родом из Житомирщины, их подавали на разные праздники от свадьбы до поминок.
Чтобы приготовить пышное тесто для вареников, "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук берет следующие ингредиенты:
- мука – 300 г
- кефир – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- сода – 2 г
- соль – щепотка
- сахар - щепотка
Смешиваем муку, кефир, яйцо, соду, соль, сахар и замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем ему немного отдохнуть.
Для начинки смешиваем до однородности:
- макову начинку - 100 г
- халву подсолнечную – 100 г
"Я брал готовую маковую начинку, или же приготовьте сами. Для этого мак нужно отварить в молоке и перебить с сахаром", – объяснил "Мастер Шеф" Руслан Батыльчук.
Вареники можно готовить на пару примерно 3-4 минуты, тогда они будут более пышными, а можно просто отварить в воде, тогда они получатся менее пышными, но такими же вкусными. По желанию при подаче вареники с маком и халвой можно поливать медом.
"Вот же умели раньше сладкое выдумывать, я вам говорю!", - подчеркнул участник "Мастер Шеф".
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