Вместо фаршированных перцев попробуйте приготовить такую ​​легкую и невероятно вкусную холодную закуску из сладких перцев и сыра.

Шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам простой рецепт рулетиков из сладкого перца с сыром – это быстрая, легкая и очень вкусная закуска.

Для приготовления рулетиков из перца нам понадобятся следующие ингредиенты:

сладкий перец (кулинар советует брать красный, он обычно вкуснее) – 4 шт.

крем-сыр - 300 г

чеснок – 1 зуб.

соль – по вкусу

кинза (или другая любимая зелень)

немного растительного масла

Шеф-повар также отметила, что вкусно добавлять в эту закуску базилик, жареные орешки, фету или можно заменить крем-сыр на брынзу.

"Очень люблю. Мама мне такие готовила с одесской брынзой. Легко капец. Вкусно тоже капец", - рассказала шеф-повар.

Перцы моем и просушиваем, делаем на них проколы в нескольких местах, складываем в форму для запекания, немного поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно 30 минут, чтобы они стали мягкими.

Запеченный перец шеф-повар рекомендует сразу переложить на тарелку, накрыть пакетом и дать остыть.

Чтобы приготовить начинку, просто смешиваем до однородности крем-сыр (или другой сыр по желанию) с мелко нарезанной зеленью, выжатым чесноком и солью по вкусу.

Когда запеченные перцы остынут, чистим их от кожуры, разрезаем каждый на четверти, выкладываем начинку и заворачиваем рулетики – и наша закуска готова.

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