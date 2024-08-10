Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заметила, что десерт отличается от классического киевского торта, но не менее вкусный.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила оригинальный рецепт торта-безе с фундуком и кремом, который идеально подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

Для безе:

Белок – 240 г (около 7 яиц)

Сахар – 330 г

Фундук – 170 г (обжаренный и измельченный)

Для сиропа:

Сахар – 170 г

Вода – 80 г

Для крема:

Желтки – 160 г

Приготовленный сироп

Сливочное масло холодное – 320 г

Какао – 2 ст. ложки (50 г)

Для декора:

Фундук – 180 г

Для начала необходимо взбить белки с сахаром до устойчивых пиков. Затем аккуратно введите в белковую массу измельченный обжаренный фундук. "Мастер Шеф" Литвинова советует, выложите смесь на пергамент, формируя два круглых коржа, и выпекайте в духовке при температуре 120°C до полного высыхания, примерно 1,5-2 часа.

В небольшой кастрюле смешайте сахар и воду, поставьте на средний огонь и варите, пока сироп не достигнет температуры 118°C. Этот сироп понадобится для приготовления крема.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, желтки взбейте до пышной массы. Не переставая взбивать, тонкой струйкой влейте горячий сироп. Затем постепенно добавляйте холодное сливочное масло, продолжая взбивать до получения гладкого крема. В конце добавьте какао и тщательно перемешайте.

На первый корж безе нанесите слой крема, затем накройте его вторым коржом и распределите оставшийся крем по поверхности и бокам торта. Украсьте торт обжаренным фундуком, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Используйте оставшийся фундук для украшения верха торта. Его можно оставить целым или слегка измельчить для более равномерного покрытия.

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