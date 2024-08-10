Благодаря сливочному сыру суп приобретает насыщенный вкус и кремо образную консистенцию, а для лучшего цвета поможет куркума.

Сырный крем-суп готовится быстро и просто, и станет отличным выбором для уютного обеда или ужина, сообщает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

На 2-2,4 литра готового супа потребуется:

Бульон или вода – 1,2 литра

Картофель – около 5 средних клубней

Морковь – 1 средняя штука

Лук – 1 маленькая головка или половина среднего

Чеснок – 2 дольки

Плавленый сыр – 2 сливочных сырка

Куркума – 1/2 чайной ложки

Соль – по вкусу

Масло – для жарки

Приготовление:

Очистите картофель, морковь, лук и чеснок. Нарежьте картофель кубиками, морковь – кружочками, а лук – мелкими кубиками. Половину моркови натрите на терке.

В сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к луку натертую морковь и продолжайте жарить еще несколько минут, пока овощи не станут мягкими.

Вскипятите бульон или воду в кастрюле. Добавьте в кипящую жидкость нарезанный картофель, морковь и чеснок. Варите овощи около 10 минут, пока картофель не станет мягким.

После того как картофель и морковь сварятся, добавьте в суп обжаренные овощи, куркуму и соль. Затем нарежьте плавленые сырки небольшими кубиками и добавьте их в кастрюлю. Варите суп еще 2-3 минуты, пока сыр полностью не расплавится.

Снимите суп с огня и дайте ему немного остыть. Затем тщательно взбейте суп погружным блендером до однородной кремообразной консистенции. После этого верните суп на плиту и доведите до кипения.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.