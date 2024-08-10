Сырный крем-суп готовится быстро и просто, и станет отличным выбором для уютного обеда или ужина, сообщает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
На 2-2,4 литра готового супа потребуется:
- Бульон или вода – 1,2 литра
- Картофель – около 5 средних клубней
- Морковь – 1 средняя штука
- Лук – 1 маленькая головка или половина среднего
- Чеснок – 2 дольки
- Плавленый сыр – 2 сливочных сырка
- Куркума – 1/2 чайной ложки
- Соль – по вкусу
- Масло – для жарки
Приготовление:
Очистите картофель, морковь, лук и чеснок. Нарежьте картофель кубиками, морковь – кружочками, а лук – мелкими кубиками. Половину моркови натрите на терке.
В сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к луку натертую морковь и продолжайте жарить еще несколько минут, пока овощи не станут мягкими.
Вскипятите бульон или воду в кастрюле. Добавьте в кипящую жидкость нарезанный картофель, морковь и чеснок. Варите овощи около 10 минут, пока картофель не станет мягким.
После того как картофель и морковь сварятся, добавьте в суп обжаренные овощи, куркуму и соль. Затем нарежьте плавленые сырки небольшими кубиками и добавьте их в кастрюлю. Варите суп еще 2-3 минуты, пока сыр полностью не расплавится.
Снимите суп с огня и дайте ему немного остыть. Затем тщательно взбейте суп погружным блендером до однородной кремообразной консистенции. После этого верните суп на плиту и доведите до кипения.
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