В рецепте особое внимание уделяется маринаду на основе пива, который придаёт мясу насыщенный вкус.

Известный кулинар и фудблогер «Anny cooking» поделилась рецептом очень вкусного шашлыка, который можно готовить как на природе, так и в духовке.

Для приготовления понадобятся:

1 кг мяса (лучше всего подходит свинина ошейек или куриное филе)

300 мл пива

3 столовые ложки масла

2 зубчика чеснока

1 большая луковица

50 мл соевого соуса

Специи: по 1 чайной ложке соли, копченой паприки, сухой аджики, и немного карри

1 столовая ложка мёда и немного соуса терияки для смазывания шашлыка

Процесс приготовления:

Нарежьте свинину ошейек (или куриное филе) на кусочки подходящего размера для шашлыка.

Замаринуйте мясо в смеси пива, масла, измельченного чеснока, мелко нарезанного лука, соевого соуса и специй. Дайте мясу настояться от 3 часов до суток, чтобы оно пропиталось вкусами маринада.

Если вы собираетесь готовить шашлык в духовке, предварительно отварите картофель в течение 10 минут после закипания воды. Выложите сваренный картофель в форму для запекания, сбрызните его маслом и добавьте нарезанные овощи по вашему вкусу.

Замочите деревянные шпажки в воде на 1 час, чтобы они не горели во время запекания. Нанизывайте кусочки мяса на шпажки и выкладывайте их сверху овощей в форме для запекания.

Запекайте шашлык в духовке при температуре 220 градусов с режимом конвекции в течение 30 минут. Во время запекания один раз переверните шашлык и смажьте его соусом терияки. После этого допекайте шашлык еще 5-6 минут, чтобы он приобрел аппетитную корочку.

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