Известный кулинар и фудблогер «Anny cooking» поделилась рецептом очень вкусного шашлыка, который можно готовить как на природе, так и в духовке.
Для приготовления понадобятся:
- 1 кг мяса (лучше всего подходит свинина ошейек или куриное филе)
- 300 мл пива
- 3 столовые ложки масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 большая луковица
- 50 мл соевого соуса
- Специи: по 1 чайной ложке соли, копченой паприки, сухой аджики, и немного карри
- 1 столовая ложка мёда и немного соуса терияки для смазывания шашлыка
Процесс приготовления:
Нарежьте свинину ошейек (или куриное филе) на кусочки подходящего размера для шашлыка.
Замаринуйте мясо в смеси пива, масла, измельченного чеснока, мелко нарезанного лука, соевого соуса и специй. Дайте мясу настояться от 3 часов до суток, чтобы оно пропиталось вкусами маринада.
Если вы собираетесь готовить шашлык в духовке, предварительно отварите картофель в течение 10 минут после закипания воды. Выложите сваренный картофель в форму для запекания, сбрызните его маслом и добавьте нарезанные овощи по вашему вкусу.
Замочите деревянные шпажки в воде на 1 час, чтобы они не горели во время запекания. Нанизывайте кусочки мяса на шпажки и выкладывайте их сверху овощей в форме для запекания.
Запекайте шашлык в духовке при температуре 220 градусов с режимом конвекции в течение 30 минут. Во время запекания один раз переверните шашлык и смажьте его соусом терияки. После этого допекайте шашлык еще 5-6 минут, чтобы он приобрел аппетитную корочку.
Последние новости Украины:
С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.
Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.
Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.