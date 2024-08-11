Рецепт пирога очень простой, а продукты можно всегда найти в холодильнике, особенно если вы большой любитель сыра.

Ленивый сырный пирог из лаваша — настоящая находка для любителей сыра. Простой в приготовлении, он станет вашим любимым рецептом для завтраков, обедов или ужинов, рассказывает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1 упаковка тонкого лаваша (внутри 2 листа)

4 яйца

300 мл молока

1/3 чайной ложки соли

200 г кисломолочного творога

100 г моцареллы

100 г любого твердого сыра

100 г брынзы или феты

Дополнительно: 100 г моцареллы для посыпки сверху

Кусочек сливочного масла для смазывания

Процесс приготовления:

Нарежьте или натрите все сыры (моцареллу, твердый сыр и брынзу/фету) на крупной терке. В миске взбейте яйца с молоком и добавьте соль, хорошо перемешайте.

Выложите лист лаваша в форму для запекания так, чтобы его края свисали с боков. Распределите половину кисломолочного творога и смеси сыров по лавашу. Накройте вторым листом лаваша и повторите слои, начиная с оставшегося творога и сыра.

Сверху залейте пирог яично-молочной смесью, равномерно распределяя её по всей поверхности. Посыпьте сверху оставшейся моцареллой.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 35-40 минут, пока верхняя часть пирога не станет золотистой и румяной.

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