Ленивый сырный пирог из лаваша — настоящая находка для любителей сыра. Простой в приготовлении, он станет вашим любимым рецептом для завтраков, обедов или ужинов, рассказывает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 1 упаковка тонкого лаваша (внутри 2 листа)
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 1/3 чайной ложки соли
- 200 г кисломолочного творога
- 100 г моцареллы
- 100 г любого твердого сыра
- 100 г брынзы или феты
- Дополнительно: 100 г моцареллы для посыпки сверху
- Кусочек сливочного масла для смазывания
Процесс приготовления:
Нарежьте или натрите все сыры (моцареллу, твердый сыр и брынзу/фету) на крупной терке. В миске взбейте яйца с молоком и добавьте соль, хорошо перемешайте.
Выложите лист лаваша в форму для запекания так, чтобы его края свисали с боков. Распределите половину кисломолочного творога и смеси сыров по лавашу. Накройте вторым листом лаваша и повторите слои, начиная с оставшегося творога и сыра.
Сверху залейте пирог яично-молочной смесью, равномерно распределяя её по всей поверхности. Посыпьте сверху оставшейся моцареллой.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 35-40 минут, пока верхняя часть пирога не станет золотистой и румяной.
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