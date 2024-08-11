Вместо окрошки попробуйте приготовить холодный суп со свеклой по рецепту победительницы и экс-судьи "Мастер Шеф" Лизы Глинской – это очень просто, вкусно и полезно.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкуснейшего холодника со свеклой, который поможет освежиться в жару.

Чтобы приготовить холодник, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

яйца куриные – 3 шт.

огурцы – 3-4 шт.

айран или кефир – 1 л

зелень (зеленый лук, укроп, петрушка) – по желанию

бульон овощной – 200 г

свекла – 3 шт.

хрен – 1 ст.л.

соль – по вкусу

сметана – 100 г

перепелиные яйца – для подачи

"Если вы хотите сделать холодник более сытным, то добавьте отварной картофель", - отметила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Свеклу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская моет, отваривает до готовности, дает ей остыть, а затем чистит от кожуры или натирает на крупной терке. Куриные яйца отвариваем вкрутую и также натираем на крупной терке.

Огурцы чистим от кожуры и нарезаем тонкой соломкой. Мелко нарезаем зеленый лук и укроп или другую зелень по желанию.

В глубокой миске смешиваем свеклу, яйца, огурцы, зелень, заливаем айраном или кефиром, добавляем хрен и хорошо перемешиваем. Следом добавляем овощной бульон, сметану, соль по вкусу и еще раз перемешиваем.

Отправляем холодник на час в холодильник. Для подачи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет в суп отваренные и разрезанные пополам перепелиные яйца.

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