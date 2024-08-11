Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкуснейшего холодника со свеклой, который поможет освежиться в жару.
Чтобы приготовить холодник, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- яйца куриные – 3 шт.
- огурцы – 3-4 шт.
- айран или кефир – 1 л
- зелень (зеленый лук, укроп, петрушка) – по желанию
- бульон овощной – 200 г
- свекла – 3 шт.
- хрен – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- сметана – 100 г
- перепелиные яйца – для подачи
"Если вы хотите сделать холодник более сытным, то добавьте отварной картофель", - отметила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Свеклу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская моет, отваривает до готовности, дает ей остыть, а затем чистит от кожуры или натирает на крупной терке. Куриные яйца отвариваем вкрутую и также натираем на крупной терке.
Огурцы чистим от кожуры и нарезаем тонкой соломкой. Мелко нарезаем зеленый лук и укроп или другую зелень по желанию.
В глубокой миске смешиваем свеклу, яйца, огурцы, зелень, заливаем айраном или кефиром, добавляем хрен и хорошо перемешиваем. Следом добавляем овощной бульон, сметану, соль по вкусу и еще раз перемешиваем.
Отправляем холодник на час в холодильник. Для подачи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет в суп отваренные и разрезанные пополам перепелиные яйца.
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