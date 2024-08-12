Хрустящее печенье с шоколадом и шариками сделать проще, чем кажется, главное выбрать вкусный готовый завтрак, который вам понравится, об этом рассказывает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 500-600 г печенья:
- 100 г мягкого масла
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 350-400 г муки
- 10 г разрыхлителя теста
- Ваниль по вкусу
- Щепотка соли
- 200-250 г шариков готового завтрака
- 2 темные шоколадки (56%)
Приготовление:
В глубокой миске взбейте мягкое масло с сахаром до образования однородной массы. Постепенно добавляйте яйца, продолжая взбивать.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель теста, ваниль и щепотку соли. Постепенно добавляйте эту смесь в масляную массу, перемешивая до получения однородного теста. Аккуратно вмешайте в тесто шарики готового завтрака.
Разделите тесто на примерно 30 кусочков и сформируйте из них небольшие шарики. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке около 20 минут до золотистой корочки. После полного остывания печенья растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке и аккуратно украсьте печенье растопленным шоколадом.
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