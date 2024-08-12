Ингредиенты:

300 г круглозернистого риса

400 мл воды

Для заправки: 100 мл горячей воды 2 ст.л. яблочного уксуса 1 ст.л. сахара 1/2 ч.л. соли

250 г крем-сыра

1 огурец

1 авокадо

2-3 листа нори

300 г слабосоленой рыбы (например, лосось или форель)

Кунжут для украшения (по желанию)

Приготовление:

Промойте круглозернистый рис в холодной воде, сменив воду 4-5 раз, пока она не станет прозрачной.

В кастрюле с толстым дном доведите 400 мл воды до кипения. Добавьте промытый рис, уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис в течение 15 минут. После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут.

В небольшой миске смешайте 100 мл горячей воды, яблочный уксус, сахар и соль, тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли. Залейте полученной заправкой готовый рис и аккуратно перемешайте его, стараясь не повредить зерна. Дайте рису немного остыть.

Нарежьте огурец и авокадо тонкими полосками. Слабосоленую рыбу нарежьте тонкими слайсами.

Возьмите форму диаметром 16-18 см и начните выкладывать слои. Сначала поместите лист нори на дно формы, затем выложите половину риса, равномерно распределяя его по всей поверхности. Сверху на рис нанесите слой крем-сыра, затем добавьте нарезанный огурец и авокадо. Покройте все это вторым листом нори. Далее выложите оставшуюся часть риса и сверху разместите кусочки рыбы, стараясь равномерно распределить их по всей поверхности торта.