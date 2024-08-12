Для приготовления этого суши-торта понадобится всего несколько простых ингредиентов, но результат обязательно порадует своим вкусом и внешним видом, рассказывает известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 300 г круглозернистого риса
- 400 мл воды
- Для заправки:
- 100 мл горячей воды
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 250 г крем-сыра
- 1 огурец
- 1 авокадо
- 2-3 листа нори
- 300 г слабосоленой рыбы (например, лосось или форель)
- Кунжут для украшения (по желанию)
Приготовление:
Промойте круглозернистый рис в холодной воде, сменив воду 4-5 раз, пока она не станет прозрачной.
В кастрюле с толстым дном доведите 400 мл воды до кипения. Добавьте промытый рис, уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис в течение 15 минут. После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут.
В небольшой миске смешайте 100 мл горячей воды, яблочный уксус, сахар и соль, тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли. Залейте полученной заправкой готовый рис и аккуратно перемешайте его, стараясь не повредить зерна. Дайте рису немного остыть.
Нарежьте огурец и авокадо тонкими полосками. Слабосоленую рыбу нарежьте тонкими слайсами.
Возьмите форму диаметром 16-18 см и начните выкладывать слои. Сначала поместите лист нори на дно формы, затем выложите половину риса, равномерно распределяя его по всей поверхности. Сверху на рис нанесите слой крем-сыра, затем добавьте нарезанный огурец и авокадо. Покройте все это вторым листом нори. Далее выложите оставшуюся часть риса и сверху разместите кусочки рыбы, стараясь равномерно распределить их по всей поверхности торта.
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