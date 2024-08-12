Рецепт данного блюда не сильно отличается от классического, однако с пастой можно получить более сытное сочетание для вкусного ужина.

Рецепт жюльена представляет собой интересный и очень вкусный вариант традиционного блюда, в котором сочетаются нежное куриное филе и сливочный соус с добавлением пасты, делится известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1 маленькая луковица

1 зубчик чеснока

1 куриное филе

8-10 шампиньонов

250 г сливок жирностью 30-33%

30 г сливочного масла

200 г пасты

Твердый сыр по вашему выбору (творог, моцарелла или бри)

Соль, перец, мускатный орех, орегано для приправы

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

Разогрейте сковороду и растопите на ней сливочное масло. Добавьте нарезанный лук и чеснок, обжарьте их до золотистого цвета. Выложите кусочки куриного филе и грибы, обжаривайте их до готовности, пока курица не станет мягкой, а грибы не выпустят сок.

Влейте сливки на сковороду небольшими порциями, тщательно помешивая, чтобы они не свернулись. Приправьте соус солью, перцем, мускатным орехом и орегано. Продолжайте готовить на медленном огне, пока соус не загустеет.

Отварите пасту до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Слейте воду и добавьте пасту к соусу с курицей и грибами. Хорошо перемешайте, чтобы паста впитала все ароматы.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите пасту с соусом в форму для запекания. Сверху посыпьте твердым сыром, предварительно натертым на терке, или разложите кусочки моцареллы или бри.

Запекайте в духовке 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.

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