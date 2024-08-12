Победительница одного из сезонов, а также бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как быстро и вкусно замариновать помидоры.
"У меня в запасе есть очень вкусный и быстрый рецепт маринованных помидоров. Готовятся они легко и быстро, и уже через часов так 10 можно наслаждаться самыми вкусными маринованными помидорчиками", - рассказала звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления маринованных помидоров "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет следующие ингредиенты:
- помидоры – 500 г
- чеснок – 3 зуб.
- зелень (укроп и петрушка) – по желанию
- соль – 15 г
- сахар – 10 г
- уксус 9% - 10 г
- масло оливковое – 10 г
Глинская использует для маринования коктейльные помидоры, но отлично подойдут и черри, и любые другие.
Помидоры "Мастер Шеф" Елизавета Глинская моет, на каждом делает глубокие надрезы крест-накрест, но не дорезая до конца, и складывает в глубокую миску.
Для маринада смешиваем уксус, оливковое масло, соль, сахар, мелко нарезанную зелень и выжатый или натертый чеснок. Заливаем маринад к помидорам и хорошо все перемешиваем.
Миску с помидорами "Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает пищевой пленкой и не ставит их сразу в холодильник, а оставляет на 10 часов при комнатной температуре – так они быстрее и лучше промаринуются. Периодически перемешиваем помидоры.
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