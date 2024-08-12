Маринованные помидоры – это доступная, быстрая и вкусная закуска, и по этому рецепту от звезды "Мастер Шеф" Елизаветы Глинской они всегда получаются идеальными.

Победительница одного из сезонов, а также бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как быстро и вкусно замариновать помидоры.

"У меня в запасе есть очень вкусный и быстрый рецепт маринованных помидоров. Готовятся они легко и быстро, и уже через часов так 10 можно наслаждаться самыми вкусными маринованными помидорчиками", - рассказала звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления маринованных помидоров "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет следующие ингредиенты:

помидоры – 500 г

чеснок – 3 зуб.

зелень (укроп и петрушка) – по желанию

соль – 15 г

сахар – 10 г

уксус 9% - 10 г

масло оливковое – 10 г

Глинская использует для маринования коктейльные помидоры, но отлично подойдут и черри, и любые другие.

Помидоры "Мастер Шеф" Елизавета Глинская моет, на каждом делает глубокие надрезы крест-накрест, но не дорезая до конца, и складывает в глубокую миску.

Для маринада смешиваем уксус, оливковое масло, соль, сахар, мелко нарезанную зелень и выжатый или натертый чеснок. Заливаем маринад к помидорам и хорошо все перемешиваем.

Миску с помидорами "Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает пищевой пленкой и не ставит их сразу в холодильник, а оставляет на 10 часов при комнатной температуре – так они быстрее и лучше промаринуются. Периодически перемешиваем помидоры.

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