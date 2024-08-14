Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова напомнила, что для лета квас - это идеальный и освежающий напиток.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, приготовленный из бородинского хлеба простой квас, он обладает насыщенным вкусом и ароматом. Этот простой рецепт позволит вам приготовить вкусный домашний квас без консервантов.

Ингредиенты:

Вода — 2 л

Бородинский хлеб — 400 г

Мед (или сахар) — 3 ст. л.

Изюм — 20-30 шт.

Приготовление:

Нарежьте бородинский хлеб на небольшие кусочки и подсушите их в духовке до темного цвета, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В глубокой посуде или банке налейте 2 литра воды. Добавьте к ней подсушенные хлебные кусочки и мед (или сахар). Убедитесь, что банка не заполнена доверху, оставьте немного свободного места.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, накройте емкость марлей или крышкой и оставьте ее в теплом месте для брожения на 24 часа. Это время необходимо для того, чтобы закваска начала активное брожение.

Через сутки добавьте в банку изюм, он даст сладости напитку. Снова накройте банку марлей и оставьте на 24 часа.

По истечении второго периода брожения процедите квас через марлю или сито, чтобы удалить хлебные кусочки и изюм. Перелейте готовый квас в бутылки или кувшин и охладите перед подачей. Квас можно хранить в холодильнике до недели, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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